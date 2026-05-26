Два мирных жителя погибли в Херсонской области при атаках ВСУ - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Два мирных жителя погибли в Херсонской области при атаках ВСУ
В херсонской области за минувшие сутки от ударов киевских боевиков погибли двое гражданских и еще четверо были ранены. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.05.2026
При атаках ВСУ в Херсонской области погибли два мирных жителя и четверо получили ранения

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В херсонской области за минувшие сутки от ударов киевских боевиков погибли двое гражданских и еще четверо были ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Костогрызове Алешкинского округа удар БПЛА по жилому дому привел к гибели женщины 1963 года рождения и мужчины 1971 года рождения", - написал в своем канале в МАКС Сальдо.
Кроме того, молодой человек 2006 года рождения был ранен при обстреле магазина в Горностаевке. А мужчина 1989 года рождения пострадал в результате обстрела Тарасовки Алешкинского округа.
В Великих Копанях в результате удара дронов по жилому сектору ранены женщина 1965 года рождения и мужчина 1967 года рождения.
Также обстрелы и удары беспилотников повредили административные здания в Великих Копанях, Дом культуры в Костогрызове, жилые дома в Великих Копанях, Костогрызове и Железном Порту, автомобили в Раденске и Скадовске.
Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Крынки, Подлесное, Пойму и Солонцы.
25 мая губернатор Херсонской области также сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атак Киева. Также в понедельник утром губернатор Владимир Сальдо сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников 9 муниципальных округов были обесточены.
