Два мирных жителя погибли в Херсонской области при атаках ВСУ

В херсонской области за минувшие сутки от ударов киевских боевиков погибли двое гражданских и еще четверо были ранены. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T13:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В херсонской области за минувшие сутки от ударов киевских боевиков погибли двое гражданских и еще четверо были ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, молодой человек 2006 года рождения был ранен при обстреле магазина в Горностаевке. А мужчина 1989 года рождения пострадал в результате обстрела Тарасовки Алешкинского округа.В Великих Копанях в результате удара дронов по жилому сектору ранены женщина 1965 года рождения и мужчина 1967 года рождения.Также обстрелы и удары беспилотников повредили административные здания в Великих Копанях, Дом культуры в Костогрызове, жилые дома в Великих Копанях, Костогрызове и Железном Порту, автомобили в Раденске и Скадовске.Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Крынки, Подлесное, Пойму и Солонцы.25 мая губернатор Херсонской области также сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атак Киева. Также в понедельник утром губернатор Владимир Сальдо сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников 9 муниципальных округов были обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек погибли и 15 ранены в ДНР из-за ударов ВСУ – среди жертв детиДрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской областиВ Херсонской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

