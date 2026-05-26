До +28 и без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.05.2026
До +28 и без осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая и теплая погода, сообщает республиканский гидрометцентр.
00:01 26.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая и теплая погода, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в горах +9…+12, днем +23…+28 градусов, в горах +16…+21", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +23…+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +16 до +19, днем от +23 до +27 градусов.
