https://crimea.ria.ru/20260526/chetvero-detey-pogibli-na-pozhare-v-chastnom-dome-1156323740.html

Четверо детей погибли на пожаре в частном доме

Четверо детей погибли на пожаре в частном доме - РИА Новости Крым, 26.05.2026

Четверо детей погибли на пожаре в частном доме

Во вторник утром в Омской области на пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T07:25

2026-05-26T07:25

2026-05-26T07:25

омская область

пожар

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/71/1114687181_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_c5f3272c5f5a18892a5624dc9b987720.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Во вторник утром в Омской области на пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего сегодня утром в частном доме, расположенном в селе Юрьевка Омской области", - говорится в сообщении.Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр дома, допросы соседей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин пожара. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.Ранее подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре в частном доме пятерых человек, в том числе двух детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии загорелся жилой домВ Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшиеСпасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени Кеосаяна

омская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости