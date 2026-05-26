Четверо детей погибли на пожаре в частном доме - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Четверо детей погибли на пожаре в частном доме
Во вторник утром в Омской области на пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.05.2026
Четверо детей погибли на пожаре в частном доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Во вторник утром в Омской области на пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего сегодня утром в частном доме, расположенном в селе Юрьевка Омской области", - говорится в сообщении.
По информации следователей, погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери в возрасте 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр дома, допросы соседей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин пожара. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.
Ранее подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре в частном доме пятерых человек, в том числе двух детей.
