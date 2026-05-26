https://crimea.ria.ru/20260526/chetvero-detey-pogibli-na-pozhare-v-chastnom-dome-1156323740.html
Четверо детей погибли на пожаре в частном доме
Четверо детей погибли на пожаре в частном доме - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Четверо детей погибли на пожаре в частном доме
Во вторник утром в Омской области на пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T07:25
2026-05-26T07:25
2026-05-26T07:25
омская область
пожар
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/71/1114687181_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_c5f3272c5f5a18892a5624dc9b987720.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Во вторник утром в Омской области на пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего сегодня утром в частном доме, расположенном в селе Юрьевка Омской области", - говорится в сообщении.Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр дома, допросы соседей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин пожара. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.Ранее подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре в частном доме пятерых человек, в том числе двух детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии загорелся жилой домВ Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшиеСпасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени Кеосаяна
омская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/71/1114687181_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_3c32c6b6229e0258b4d25ff4491686de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости
Четверо детей погибли на пожаре в частном доме
В Омской области на пожаре в доме погибли четверо детей и двое взрослых – возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Во вторник утром в Омской области на пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего сегодня утром в частном доме, расположенном в селе Юрьевка Омской области", - говорится в сообщении.
По информации следователей, погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери в возрасте 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр дома, допросы соседей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин пожара. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.
Ранее подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре
в частном доме пятерых человек, в том числе двух детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: