Чем опасно лето в Крыму – в СК назвали основные "летние происшествия"

2026-05-26T21:10

владимир терентьев

следком крыма и севастополя

крым

дорожное движение

мототранспорт

безопасность

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В период летних каникул в Крыму, как и в других регионах России, растет число происшествий, связанных с выпадением детей из окон, также увеличивается количество ДТП с участием подростков на питбайках и мопедах. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-лейтенант юстиции Владимир Терентьев.В летний период наблюдается травмирование на аттракционах, в том числе – водных. Небрежное поведение на воде, отсутствие знания правил поведения на воде, самоуверенность в тех или иных ситуациях – могут привести к трагическим событиям, сказал Терентьев.Кроме того, по словам главы СК по региону, нередко детям передают мопеды, скутеры, питбайки – средств, которыми можно управлять, не имея водительского удостоверения. Но знания правил дорожного движения никто не отменял. Кроме того, управление этими транспортными средствами на дорогах общего пользования запрещено, напомнил глава СК РФ по Крыму и Севастополю.Важно, чтобы родители наравне с школьными учителями проводили с детьми профилактические беседы, чтобы в сознании детей закреплялась необходимость внимательного и осторожного отношения к окружающей их обстановке и к людям вокруг них, добавил он.Ранее сообщалось, что за девять месяцев прошлого года в России зарегистрировали 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, предлагая МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми.Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешеходаНа Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отецЛетел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор

