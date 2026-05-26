Рейтинг@Mail.ru
Чем опасно лето в Крыму – в СК назвали основные "летние происшествия" - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/chem-opasno-leto-v-krymu--v-sk-nazvali-osnovnye-letnie-proisshestviya-1156313478.html
Чем опасно лето в Крыму – в СК назвали основные "летние происшествия"
Чем опасно лето в Крыму – в СК назвали основные "летние происшествия" - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Чем опасно лето в Крыму – в СК назвали основные "летние происшествия"
В период летних каникул в Крыму, как и в других регионах России, растет число происшествий, связанных с выпадением детей из окон, также увеличивается количество РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T21:10
2026-05-26T21:11
владимир терентьев
следком крыма и севастополя
крым
дорожное движение
мототранспорт
безопасность
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150294246_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_c4d403d5e0d43e6a6ddf7b827b50b2d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В период летних каникул в Крыму, как и в других регионах России, растет число происшествий, связанных с выпадением детей из окон, также увеличивается количество ДТП с участием подростков на питбайках и мопедах. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-лейтенант юстиции Владимир Терентьев.В летний период наблюдается травмирование на аттракционах, в том числе – водных. Небрежное поведение на воде, отсутствие знания правил поведения на воде, самоуверенность в тех или иных ситуациях – могут привести к трагическим событиям, сказал Терентьев.Кроме того, по словам главы СК по региону, нередко детям передают мопеды, скутеры, питбайки – средств, которыми можно управлять, не имея водительского удостоверения. Но знания правил дорожного движения никто не отменял. Кроме того, управление этими транспортными средствами на дорогах общего пользования запрещено, напомнил глава СК РФ по Крыму и Севастополю.Важно, чтобы родители наравне с школьными учителями проводили с детьми профилактические беседы, чтобы в сознании детей закреплялась необходимость внимательного и осторожного отношения к окружающей их обстановке и к людям вокруг них, добавил он.Ранее сообщалось, что за девять месяцев прошлого года в России зарегистрировали 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, предлагая МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми.Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешеходаНа Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отецЛетел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150294246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0112d0a465e42daf5127ee6d0003f019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир терентьев, следком крыма и севастополя, крым, дорожное движение, мототранспорт, безопасность, происшествия
Чем опасно лето в Крыму – в СК назвали основные "летние происшествия"

В Крыму летом дети чаще выпадают из окон и попадают в ДТП на питбайках и мопедах – СК

21:10 26.05.2026 (обновлено: 21:11 26.05.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПарень на питбайке в Крыму
Парень на питбайке в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В период летних каникул в Крыму, как и в других регионах России, растет число происшествий, связанных с выпадением детей из окон, также увеличивается количество ДТП с участием подростков на питбайках и мопедах. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-лейтенант юстиции Владимир Терентьев.

"Если мы говорим о преступлениях в отношении детей, то, наверное, о сезонности говорить не приходится. Если же о преступлениях, совершенных в отношении детей, то не всегда они совершаются с умыслом. Есть и небрежность, и банальный недосмотр. Особенно летом, когда родители заняты, и подчас дети предоставлены сами себе", – сказал Терентьев.

В летний период наблюдается травмирование на аттракционах, в том числе – водных. Небрежное поведение на воде, отсутствие знания правил поведения на воде, самоуверенность в тех или иных ситуациях – могут привести к трагическим событиям, сказал Терентьев.
Кроме того, по словам главы СК по региону, нередко детям передают мопеды, скутеры, питбайки – средств, которыми можно управлять, не имея водительского удостоверения. Но знания правил дорожного движения никто не отменял. Кроме того, управление этими транспортными средствами на дорогах общего пользования запрещено, напомнил глава СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Те взрослые, кто приобретает детям подобные средства транспортные, должны сразу задумываться о возможных негативных последствиях. Уже были трагические случаи, когда на территории полуострова дети на питбайках и мопедах попадали в дорожно-транспортные происшествия и погибали", – напомнил спикер.

Важно, чтобы родители наравне с школьными учителями проводили с детьми профилактические беседы, чтобы в сознании детей закреплялась необходимость внимательного и осторожного отношения к окружающей их обстановке и к людям вокруг них, добавил он.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев прошлого года в России зарегистрировали 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, предлагая МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
На Кубани ребенок устроил смертельное ДТП на питбайке – ответит отец
Летел без прав: 15-летний крымчанин на питбайке врезался в забор
 
Владимир ТерентьевСледком Крыма и СевастополяКрымДорожное движениеМототранспортБезопасностьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58Путин оценил роль стратегического партнерства России и Казахстана
22:51В Севастополе снова закрыли рейд
22:30"Многоголосье Крыма" и землетрясение в Сочи: главное за день
21:54Приходит возмездие: в Киеве должны ощутить страх за геноцид русских и украинцев
21:38В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности
21:22Неонацисты будут уничтожены: Россия снова призвала иностранцев покинуть Киев
21:10Чем опасно лето в Крыму – в СК назвали основные "летние происшествия"
20:48Новости Севастополя: на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу
20:32Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники
20:11В Севастополе снизили налоговые ставки для бизнеса – кому и на сколько
20:02Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:58Новый автобусный маршрут свяжет Крым и Ростов-на-Дону
19:47Воздушная тревога – в Севастополе звучат сирены
19:31Зачем США ударили по Ирану во время режима прекращения огня – мнение
19:10На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела
18:52НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Латвии и Эстонии
18:27Госдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов
18:08Сила в единстве: секрет победы от волонтеров из Крыма
17:46Украинские БПЛА атакуют авто в Херсонской области - людей призывают к осторожности
17:40Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане
Лента новостейМолния