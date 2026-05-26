Боевики ВСУ за неделю убили и ранили 250 мирных россиян - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Боевики ВСУ за неделю убили и ранили 250 мирных россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. С 18 по 24 мая от атак киевского режима погиб пятьдесят один мирный житель России, еще 199 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В целом по гражданским объектам на территории России за минувшую неделю ВСУ выпустили не менее 4317 боеприпасов, добавил посол.Ранее в МИД РФ подчеркивали, что совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Установлены личности всех погибших при атаке ВСУ студентовИностранные журналисты смогли убедиться во лжи западных СМИ о СтаробельскеДвое детей погибли при ударе ВСУ по Горловке
Из-за атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный россиянин и 199 получили ранения – МИД

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. С 18 по 24 мая от атак киевского режима погиб пятьдесят один мирный житель России, еще 199 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей: ранены 199 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, погиб 51 человек, в том числе один несовершеннолетний", - цитирует еженедельный доклад Мирошника РИА Новости.
В целом по гражданским объектам на территории России за минувшую неделю ВСУ выпустили не менее 4317 боеприпасов, добавил посол.
Ранее в МИД РФ подчеркивали, что совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей.
24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.
