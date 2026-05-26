Авария оставила без света часть Судака
Судак и село Дачное частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.05.2026
Часть Судака осталась без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Судак и село Дачное частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Судак - шоссе Феодосийское; улицы: Пищевиков, Авдет, Десантников, Механизаторов, Заводская, Таракташ, Джами, Аджибея, Чалаш-Смаил, Партизана Егорова, Вишневая, Северная и прилегающие к ним улицы/переулки; кварталы Энергетиков, Суук-Су", - говорится в сообщении.
Также без света остались улицы Долинная, Южная, Солнечная, Садовая, Зеленая, Десантная, Лесная и прилегающие к ним переулки в селе Дачное.
Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, добавили в компании.
25 мая ряд улиц и переулков, а также район Алчака и Восточное шоссе в Судаке также остались без света
из-за аварии на сетях.
