Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка
Совет директоров Банка России на июньском заседании может понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт - с нынешних 14,5%. Такое мнение в эфире радио "Спутник
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России на июньском заседании может понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт - с нынешних 14,5%. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Как сообщалось, в апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%. Это снижение стало восьмым подряд за последнее время. Как говорится в заявлении регулятора, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году.Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному правилу и укрепление рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме назвали главную позитивную новость для экономики РоссииПочему в России замедлилась экономика и что будет с инфляциейНабиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки ЦБ на один процентный пункт
15:41 26.05.2026 (обновлено: 17:07 26.05.2026)