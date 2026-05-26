Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка
Совет директоров Банка России на июньском заседании может понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт - с нынешних 14,5%. Такое мнение в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 26.05.2026
россия, экономика, банк россии, ключевая ставка, анатолий аксаков
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка

Аксаков ожидает снижения ключевой ставки ЦБ на один процентный пункт

15:41 26.05.2026 (обновлено: 17:07 26.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России на июньском заседании может понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт - с нынешних 14,5%. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Следующее заседание совета директоров состоится 19 июня, скорее всего, ключевая ставка будет снижена, я ожидаю снижение даже на 1%", - сказал он.
Как сообщалось, в апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%. Это снижение стало восьмым подряд за последнее время. Как говорится в заявлении регулятора, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году.
Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что факторами, которые могут ускорить снижение ключевой ставки Банка России, являются слабая экономическая активность, изменение цены отсечения по бюджетному правилу и укрепление рубля.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
