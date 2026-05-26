https://crimea.ria.ru/20260526/Kakoy-segodnya-prazdnik-26-maya_-1118317816.html

Какой сегодня праздник: 26 мая

Какой сегодня праздник: 26 мая - РИА Новости Крым, 26.05.2026

Какой сегодня праздник: 26 мая

В России в этот день поздравляют бизнесменов, а во всем мире – рыжих людей. 197 лет назад произошла грандиозная битва российского брига "Меркурий" с турецкими... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T00:00

2026-05-26T00:00

2026-05-26T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0e/1121414887_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_9704ffa292c443ab14e201d8806d5ba3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В России в этот день поздравляют бизнесменов, а во всем мире – рыжих людей. 197 лет назад произошла грандиозная битва российского брига "Меркурий" с турецкими флагманами. А еще в этот день родились итальянский поэт Данте Алигьери, исполнитель роли Франкенштейна Питер Кушинг и актриса Хелена Бонэм Картер.Что празднуют в миреВ России в этот день с 2007 года профессиональный праздник отмечают предприниматели. Кстати, понятие "предприниматель" – французское и впервые появилось в словаре в 1723 году.На Алтае сегодня День снежного барса. Эти кошки – чемпионы по прыжкам в длину: в погоне за добычей он может прыгнуть на расстояние до шести метров. А вот еще забавный факт: котята снежных барсов любят кататься со снежных горок, совсем как дети.Еще 26 мая – Всемирный день рыжих, День хождения босиком, в Европе – День соседей, в Удмуртии – День бабушек.Знаменательные событияВ 1648 году в этот день состоялась Корсуньская битва. В ней совместными усилиями казацкое войско и орда Крымского ханства разбили армию Речи Посполитой и взяли в плен 80 польских вельмож, включая гетмана Николая Потоцкого.В 1829 году в Черном море неподалеку от Севастополя состоялось уникальное морское сражение: 18-пушечный бриг русского флота "Меркурий" под командованием Александра Казарского вступил в битву с двумя самыми крупными кораблями турецкой эскадры – 110-пушечным "Селимие" и 78-пушечным "Реал-беем". После нескольких часов битвы "Меркурию" удалось нанести обоим кораблям противника серьезные повреждения, и он смог вернуться в Севастопольскую бухту. Сам бриг получил больше 150 пробоин в корпусе и парусах и потерял четырех членов экипажа. За подвиг "Меркурий" был награжден кормовым Георгиевским флагом.В 1947 году был издан Указ президиума Верховного Совета СССР "Об отмене смертной казни". В 1950 году смертную казнь вернули и применяли к изменникам Родины, шпионам и подрывникам-диверсантам.В 1995 году состоялось торжественное снятие границ (отмена пограничного контроля) между Россией и Белоруссией. Сегодня граница между странами существует формально, пунктов контроля практически нет.Кто родилсяВ 1265 году родился флорентийский поэт Данте Алигьери, один из основоположников литературного итальянского языка, автор знаменитой "Божественной комедии".В 1730 году родился российский естествоиспытатель и государственный деятель Михаил Соймонов. Благодаря его хлопотам в России было создано Горное училище для подготовки горных офицеров – фактически первое высшее техническое учебное заведение в России.В 1891 году родился советский художник-иллюстратор, мастер плаката Владимир Лебедев. На протяжении всей жизни работал художником детской книги, возглавлял художественную редакцию Госиздата. Лучшими признаны его иллюстрации к произведениям Самуила Маршака.В 1907 году родился советский летчик Георгий Байдуков, участник создания систем ПВО СССР в 50-70 годах XX века.В 1913 году родился английский актер Питер Кушинг, известный по ролям в серии фильмов о Франкенштейне, а также другим классическим фильмам ужасов: "Дракула", "Невеста Дракулы", "Близнецы зла", "Байки из склепа".В 1920 году родилась Норма Делорис Эргстром. После окончания школы она взяла псевдоним Пэгги Ли, под которым стала известнейшей в мире джазовой исполнительницей.В 1966 году родилась английская актриса Хелена Бонэм Картер, известная ролями в фильмах "Бойцовский клуб", "Чарли и Шоколадная фабрика", "Алиса в стране Чудес", "Суинни Тодд", "Мрачные тени" и серии фильмов о Гарри Поттере.Свой день рождения в этот день отмечают российская писательница Людмила Петрушевская, журналист Аркадий Мамонтов, рок-музыкант и актер Ленни Кравиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты