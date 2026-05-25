Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Железнодорожная станция Джанкой в Крыму открылась для посадки и высадки пассажиров. Поезда возвращаются на маршрут поэтапно, сообщает компания-перевозчик "Гранд

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Железнодорожная станция Джанкой в Крыму открылась для посадки и высадки пассажиров. Поезда возвращаются на маршрут поэтапно, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).В субботу и воскресенье ж/д станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров.В Крым с остановкой в Джанкое проследуют поезда прибытием 25.05 в Симферополь:- № 98 Москва – Симферополь;- № 18 Москва – Симферополь;- № 68 Москва – Симферополь.Из Крыма с заездом в Джанкой с предварительной остановкой на станции Урожайной проследует поезд отправлением 25.05 из Крыма № 168 Симферополь – Москва.По временной схеме (без заезда в Джанкой с остановкой на станции Урожайной) проследуют поезда отправлением 25.05 из Крыма:- № 316 Симферополь – Адлер;- № 28 Симферополь – Москва;- № 180 Евпатория – Санкт-Петербург;- № 008 Севастополь – Санкт-Петербург;- № 68 Симферополь – Москва;- № 26 Симферополь – Минеральные Воды;- № 174 Евпатория – Москва;- № 92 Севастополь – Москва.

