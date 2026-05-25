Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
Железнодорожная станция Джанкой в Крыму открылась для посадки и высадки пассажиров. Поезда возвращаются на маршрут поэтапно, сообщает компания-перевозчик "Гранд РИА Новости Крым, 25.05.2026
Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров

В Крыму открыли для посадки и высадки пассажиров ж/д станцию Джанкой

15:13 25.05.2026 (обновлено: 15:25 25.05.2026)
 
Вокзал города Джанкой
Вокзал города Джанкой
© ЮППК
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Железнодорожная станция Джанкой в Крыму открылась для посадки и высадки пассажиров. Поезда возвращаются на маршрут поэтапно, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
В субботу и воскресенье ж/д станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров.
В Крым с остановкой в Джанкое проследуют поезда прибытием 25.05 в Симферополь:
- № 98 Москва – Симферополь;
- № 18 Москва – Симферополь;
- № 68 Москва – Симферополь.
Из Крыма с заездом в Джанкой с предварительной остановкой на станции Урожайной проследует поезд отправлением 25.05 из Крыма № 168 Симферополь – Москва.
По временной схеме (без заезда в Джанкой с остановкой на станции Урожайной) проследуют поезда отправлением 25.05 из Крыма:
- № 316 Симферополь – Адлер;
- № 28 Симферополь – Москва;
- № 180 Евпатория – Санкт-Петербург;
- № 008 Севастополь – Санкт-Петербург;
- № 68 Симферополь – Москва;
- № 26 Симферополь – Минеральные Воды;
- № 174 Евпатория – Москва;
- № 92 Севастополь – Москва.
 
