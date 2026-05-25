ВСУ ударили по Белгороду - повреждены здания и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 25.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Белгороде в результате массированного удара ВСУ повреждены здания и объекты энергетики, город частично без воды и света. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.По словам Демидова, в городе — перебои с подачей электроэнергии и воды в ряде районов. На месте работают оперативные и аварийные службы.Позже в оперштабе Белгородской области уточнили, что в результате ракетного обстрела пострадал мирный житель, мужчина получил акубаротравму и ссадины головы. Для обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода.

