ВСУ ударили по Белгороду - повреждены здания и объекты энергетики
В Белгороде в результате массированного удара ВСУ повреждены здания и объекты энергетики, город частично без воды и света. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.
В Белгороде после обстрела ВСУ повреждены здания и объекты энергетики
06:25 25.05.2026 (обновлено: 06:40 25.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Белгороде в результате массированного удара ВСУ повреждены здания и объекты энергетики, город частично без воды и света. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.
"Враг нанес массированный удар по мирным кварталам Белгорода и Белгородского округа. На данный момент зафиксированы повреждения офисных зданий — пострадали фасады и остекление. Также есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам Демидова, в городе — перебои с подачей электроэнергии и воды в ряде районов.
На месте работают оперативные и аварийные службы.
Позже в оперштабе Белгородской области уточнили, что в результате ракетного обстрела пострадал мирный житель, мужчина получил акубаротравму и ссадины головы. Для обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода.
