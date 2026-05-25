ВСУ ударили из "Града" по Брянщине – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 25.05.2026
ВСУ ударили из "Града" по Брянщине – погиб мирный житель
Украинские боевики обстреляли поселок в Брянской области из реактивной системы залпового огня "Град", в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T08:46
атаки всу
обстрелы всу
брянская область
обстрелы брянской области
егор ковальчук
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_338edb62c07990425e49c5584ad44f74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок в Брянской области из реактивной системы залпового огня "Град", в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Также ранения получил сотрудник пожарно-спасательной службы. Мужчину доставили в больницуВ результате удара повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи, добавил Ковальчук.В ночь на понедельник ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду, зафиксированы повреждения офисных зданий и объектов энергетической инфраструктуры.Накануне в результате атаки беспилотника ВСУ на железнодорожные пути в Льговском районе Курской области загорелся вагон с топливом. В целях безопасности из близлежащего населенного пункта временно отселили людей.
ВСУ ударили из "Града" по Брянщине – погиб мирный житель

В Брянской области мирный житель погиб в результате удара ВСУ из "Града"

© Telegram Владимир Зеленский — Украинский военный возле машины с РСЗО "Град"
Украинский военный возле машины с РСЗО Град
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок в Брянской области из реактивной системы залпового огня "Град", в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате преступных действий ВСУ погиб мирный житель", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Также ранения получил сотрудник пожарно-спасательной службы. Мужчину доставили в больницу
В результате удара повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи, добавил Ковальчук.
В ночь на понедельник ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду, зафиксированы повреждения офисных зданий и объектов энергетической инфраструктуры.
Накануне в результате атаки беспилотника ВСУ на железнодорожные пути в Льговском районе Курской области загорелся вагон с топливом. В целях безопасности из близлежащего населенного пункта временно отселили людей.
