ВСУ ударили из "Града" по Брянщине – погиб мирный житель

Украинские боевики обстреляли поселок в Брянской области из реактивной системы залпового огня "Град", в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T08:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок в Брянской области из реактивной системы залпового огня "Град", в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Также ранения получил сотрудник пожарно-спасательной службы. Мужчину доставили в больницуВ результате удара повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи, добавил Ковальчук.В ночь на понедельник ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду, зафиксированы повреждения офисных зданий и объектов энергетической инфраструктуры.Накануне в результате атаки беспилотника ВСУ на железнодорожные пути в Льговском районе Курской области загорелся вагон с топливом. В целях безопасности из близлежащего населенного пункта временно отселили людей.

