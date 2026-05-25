Вспышка Эболы: число случаев заражения перевалило за 900 - РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T07:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.Глава ВОЗ также обратил внимание на сложности борьбы с распространением заболевания в Демократической Республике Конго. Он подчеркнул, что разрешению ситуации мешают боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.Накануне власти ДР Конго сообщили, что число предполагаемых жертв вспышки лихорадки Эбола составило 204 человека.Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее выразил уверенность, что вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с ЭболойВирусолог сравнил оспу обезьян с ЭболойРоссийские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург

