https://crimea.ria.ru/20260525/v-sevastopole-vypisali-dvukh-postradavshikh-posle-chp-v-shkole-detey-1156304987.html

В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей

В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей - РИА Новости Крым, 25.05.2026

В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей

В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей, в больнице города остаются четверо подростков. Об этом сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T13:58

2026-05-25T13:58

2026-05-25T14:00

севастополь

новости севастополя

новости крыма

чп в школе №13 севастополя

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156194144_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_6881d506a20f5e426bacc17505718d17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей, в больнице города остаются четверо подростков. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Еще двое парней находятся на лечении в Российской детской клинической больнице в Москве.ЧП в школе №13ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.Позже число пострадавших увеличилось до 10 человек, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь,По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один пострадавший при ЧП в школе Севастополя направлен в МосквуЧисло пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10 В Следкоме назвали предварительную причину ЧП в школе Севастополя

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, новости крыма, чп в школе №13 севастополя, михаил развожаев