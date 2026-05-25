В Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис
В магазинах и на рынках Севастополя фиксируется снижение цен на куриные яйца, свежие огурцы и помидоры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
В Севастополе снизились цены на яйца с огурцами и подорожали рис и капуста
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В магазинах и на рынках Севастополя фиксируется снижение цен на куриные яйца, свежие огурцы и помидоры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Положительная динамика связана с увеличением объемов местного урожая и ростом товарных предложений на рынке, отметили в правительстве.
"В то же время наблюдается незначительное повышение цен на рис, что объясняется ростом отпускных цен поставщиков и изменением ассортимента, а также на свежую белокочанную капусту, репчатый лук, морковь и свеклу", - рассказала начальник управления потребительского рынка Ксения Казанджиева.
Данные изменения носят сезонный характер и связаны с естественным сокращением складских запасов овощной продукции.
Еженедельные выездные проверки и контроль исполнения условий специального соглашения позволяют отслеживать динамику стоимости и поддерживать социально значимый уровень цен для жителей города.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день правительством города подписано соглашение с десятью основными торговыми сетями, оно охватывает 123 торговых объекта по всему Севастополю. В каждой участвующей сети по каждой категории из утвержденного перечня представлена как минимум одна позиция с минимальной или нулевой торговой наценкой, что гарантирует доступность базовых продуктов для всех категорий населения.
Ранее сообщалось, что в Севастополе подешевели
куриные яйца , при этом подорожала курятина и овощи "борщевого набора".
