В Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис

2026-05-25T21:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В магазинах и на рынках Севастополя фиксируется снижение цен на куриные яйца, свежие огурцы и помидоры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Положительная динамика связана с увеличением объемов местного урожая и ростом товарных предложений на рынке, отметили в правительстве.Данные изменения носят сезонный характер и связаны с естественным сокращением складских запасов овощной продукции.Еженедельные выездные проверки и контроль исполнения условий специального соглашения позволяют отслеживать динамику стоимости и поддерживать социально значимый уровень цен для жителей города.В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день правительством города подписано соглашение с десятью основными торговыми сетями, оно охватывает 123 торговых объекта по всему Севастополю. В каждой участвующей сети по каждой категории из утвержденного перечня представлена как минимум одна позиция с минимальной или нулевой торговой наценкой, что гарантирует доступность базовых продуктов для всех категорий населения.Ранее сообщалось, что в Севастополе подешевели куриные яйца , при этом подорожала курятина и овощи "борщевого набора".

