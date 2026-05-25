В Севастополе на день запретят продажу алкоголя

26 мая на территории Севастополя запретят продажу алкоголя в связи с проведением в школах последнего звонка. Об этом предупредили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T20:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 26 мая на территории Севастополя запретят продажу алкоголя в связи с проведением в школах последнего звонка. Об этом предупредили в правительстве региона.Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.В правительстве рекомендуют предпринимателям информировать покупателей об ограничениях заранее.Отмечается, что нарушение влечет штраф от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что последние звонки в школах Севастополя прозвучат 26 мая, а основной этап сдачи госэкзаменов начнется с 1 июня.

