В Севастополе на день запретят продажу алкоголя

26 мая на территории Севастополя запретят продажу алкоголя в связи с проведением в школах последнего звонка. Об этом предупредили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 25.05.2026
алкоголь, севастополь, новости севастополя, школа, последний звонок
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 26 мая на территории Севастополя запретят продажу алкоголя в связи с проведением в школах последнего звонка. Об этом предупредили в правительстве региона.

"26 мая на территории города Севастополя в связи с проведением торжественных линеек в школах, посвященных окончанию учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции", – говорится в сообщении.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.
В правительстве рекомендуют предпринимателям информировать покупателей об ограничениях заранее.
Отмечается, что нарушение влечет штраф от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что последние звонки в школах Севастополя прозвучат 26 мая, а основной этап сдачи госэкзаменов начнется с 1 июня.
