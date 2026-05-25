https://crimea.ria.ru/20260525/v-sevastopole-na-den-zapretyat-prodazhu-alkogolya-1156305162.html
В Севастополе на день запретят продажу алкоголя
В Севастополе на день запретят продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 25.05.2026
В Севастополе на день запретят продажу алкоголя
26 мая на территории Севастополя запретят продажу алкоголя в связи с проведением в школах последнего звонка. Об этом предупредили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T20:23
2026-05-25T20:23
2026-05-25T20:23
алкоголь
севастополь
новости севастополя
школа
последний звонок
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49717/39/497173917_0:47:2867:1660_1920x0_80_0_0_f2adfba9f693854b837a8ec0b8bf08d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 26 мая на территории Севастополя запретят продажу алкоголя в связи с проведением в школах последнего звонка. Об этом предупредили в правительстве региона.Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.В правительстве рекомендуют предпринимателям информировать покупателей об ограничениях заранее.Отмечается, что нарушение влечет штраф от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что последние звонки в школах Севастополя прозвучат 26 мая, а основной этап сдачи госэкзаменов начнется с 1 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летние каникулы: когда школьники уйдут отдыхатьНа ЕГЭ-2026 нельзя: Рособрнадзор определил список запретов для выпускниковДля школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49717/39/497173917_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5902dfcbd1895d48ed37e0809e458184.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, севастополь, новости севастополя, школа, последний звонок
В Севастополе на день запретят продажу алкоголя
В Севастополе 26 мая ограничат продажу алкоголя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. 26 мая на территории Севастополя запретят продажу алкоголя в связи с проведением в школах последнего звонка. Об этом предупредили в правительстве региона.
"26 мая на территории города Севастополя в связи с проведением торжественных линеек в школах, посвященных окончанию учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции", – говорится в сообщении.
Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.
В правительстве рекомендуют предпринимателям информировать покупателей об ограничениях заранее.
Отмечается, что нарушение влечет штраф от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось
, что последние звонки в школах Севастополя прозвучат 26 мая, а основной этап сдачи госэкзаменов начнется с 1 июня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: