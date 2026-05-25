В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей

2026-05-25T09:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали мастера по ремонту бытовой техники. Мужчина во время выполнения работ похитил у маломобильного пенсионера 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе полиции региона.По информации правоохранителей, 67-летний местный житель с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз пригласил к себе в квартиру знакомых мастеров по ремонту бытовой техники. Один из них, 24-летний молодой человек, заметив в прихожей кошелек пожилого клиента, похитил его. В портмоне находились банковская карта и 35 тысяч рублей наличными.После обнаружения пропажи, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

