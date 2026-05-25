Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/v-sevastopole-master-bytovoy-tekhniki-ograbil-invalida-na-120-tysyach-rubley-1156294566.html
В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей
В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 25.05.2026
В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей
В Севастополе правоохранители задержали мастера по ремонту бытовой техники. Мужчина во время выполнения работ похитил у маломобильного пенсионера 120 тысяч... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T09:29
2026-05-25T09:29
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
полиция севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79d536379ed2fb48bad2a46774f4c709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали мастера по ремонту бытовой техники. Мужчина во время выполнения работ похитил у маломобильного пенсионера 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе полиции региона.По информации правоохранителей, 67-летний местный житель с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз пригласил к себе в квартиру знакомых мастеров по ремонту бытовой техники. Один из них, 24-летний молодой человек, заметив в прихожей кошелек пожилого клиента, похитил его. В портмоне находились банковская карта и 35 тысяч рублей наличными.После обнаружения пропажи, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_07583282c1392a8cca3ba48d37ffbd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя
В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей

В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей - МВД

09:29 25.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали мастера по ремонту бытовой техники. Мужчина во время выполнения работ похитил у маломобильного пенсионера 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе полиции региона.
По информации правоохранителей, 67-летний местный житель с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз пригласил к себе в квартиру знакомых мастеров по ремонту бытовой техники. Один из них, 24-летний молодой человек, заметив в прихожей кошелек пожилого клиента, похитил его. В портмоне находились банковская карта и 35 тысяч рублей наличными.
"Поскольку мастер ранее слышал в разговоре с пенсионером пин-код от карты и запомнил его, то сразу же отправился к ближайшему банкомату и снял с украденной карты еще 85 тысяч рублей. Все похищенные средства, 120 тысяч рублей, злоумышленник потратил на погашение долговых обязательств и личные нужды", - уточнили в пресс-службе.
После обнаружения пропажи, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПолиция Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Рейд в Севастополе перекрыт
12:03На Солнце произошла серия мощных взрывов
11:52Автобус с иностранцами перевернулся в Нижегородской области
11:45От античности до Советов: в Феодосии открыли новый музей
11:35Двое детей погибли при ударе ВСУ по Горловке
11:27В ДТП в Крыму один человек погиб и более 30 получили травмы
11:21В Севастополе до позднего вечера будет слышна стрельба
11:09В России увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса
11:07Двое детей и трое взрослых погибли на пожаре в Подмосковье
10:59В Керчи на сутки снизят напор воды
10:51"Плачь, но снимай": ветеран СВО рассказал об особой миссии при защите ЛНР
10:38Армия России наступает - стало известно об активном продвижении в ДНР
10:30Три поезда "Таврия" из Крыма задерживаются в пути
10:19"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"
09:59Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборству
09:42Путин посетит Казахстан с государственным визитом
09:37Медведев о деле Бутягина: акции устрашения ученых РФ обречены на провал
09:29В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей
09:07Нужно ли отменять ЕГЭ – мнение Медведева
08:55Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
Лента новостейМолния