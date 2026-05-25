В России вдвое увеличили лимит сверхурочной работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В России вдвое увеличен лимит сверхурочной работы – со 120 до 240 часов в год, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По мнению авторов закона, примерно 90% россиян изъявили готовность работать сверхурочно, чтобы больше зарабатывать, однако регулирование не позволяло работодателям оформлять переработку как сверхурочную работу. Кроме того, инициатива также призвана нивелировать потребность в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей.
Новый закон разрешает увеличить продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год, однако это должно быть предусмотрено соответствующим коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением.
Кроме того, определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия и при условии, что состояние здоровья позволяет им это, что подтверждено медицинским заключением.
Согласно документу, оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы происходит не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут.
Также новый закон снимает запрет на отзыв из отпуска работников, которые заняты на опасных производствах, в том случае, если возникает чрезвычайная ситуация, которую необходимо предотвратить.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее на встрече с президентом страны Владимиром Путиным глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников докладывал, что рост российской экономики составил десять процентов, несмотря на внешние вызовы.
Министерство экономического развития РФ ранее изменило прогноз по инфляции на 2026 год до 5,2%. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в текущем году увеличится на 1,2%.
