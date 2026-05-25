В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде
соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предлагает уменьшить количество процессуальных документов при освидетельствовании водителей с признаками алкогольного опьянения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения, правоохранителям необходимо составить от трех до пяти документов: протокол об отстранении от управления автомобилем, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, а также протоколы – об административном правонарушении и задержании авто.Согласно новому закону, информация об отстранении от управления автомобилем может вноситься как в отдельный протокол, так и в акт медосвидетельствования, постановление по делу или иные процессуальные документы.Аналогичные изменения распространяются и на процедуру задержания транспортного средства, сведения о котором могут быть внесены в протокол о правонарушении или определении о возбуждении дела.Ранее в понедельник сообщалось, что за минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 аварий, в которых один человек погиб и еще 33 получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без правПогоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полямПьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
Путин подписал закон об упрощении задержания пьяных водителей
