Рейтинг@Mail.ru
В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/v-rossii-uprostili-poryadok-otstraneniya-ot-ezdy-za-rulem-v-pyanom-vide-1156317480.html
В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде
В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде - РИА Новости Крым, 25.05.2026
В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде
соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T19:22
2026-05-25T19:22
новости
автомобиль
транспорт
владимир путин (политик)
дорожное движение
закон и право
алкоголь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51eb22d9a4c43398fa490104e20756f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предлагает уменьшить количество процессуальных документов при освидетельствовании водителей с признаками алкогольного опьянения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения, правоохранителям необходимо составить от трех до пяти документов: протокол об отстранении от управления автомобилем, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, а также протоколы – об административном правонарушении и задержании авто.Согласно новому закону, информация об отстранении от управления автомобилем может вноситься как в отдельный протокол, так и в акт медосвидетельствования, постановление по делу или иные процессуальные документы.Аналогичные изменения распространяются и на процедуру задержания транспортного средства, сведения о котором могут быть внесены в протокол о правонарушении или определении о возбуждении дела.Ранее в понедельник сообщалось, что за минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 аварий, в которых один человек погиб и еще 33 получили травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без правПогоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полямПьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13c0a19d78f6ec918ac84d00f69c8f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, автомобиль, транспорт, владимир путин (политик), дорожное движение, закон и право, алкоголь
В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде

Путин подписал закон об упрощении задержания пьяных водителей

19:22 25.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предлагает уменьшить количество процессуальных документов при освидетельствовании водителей с признаками алкогольного опьянения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения, правоохранителям необходимо составить от трех до пяти документов: протокол об отстранении от управления автомобилем, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, а также протоколы – об административном правонарушении и задержании авто.
Согласно новому закону, информация об отстранении от управления автомобилем может вноситься как в отдельный протокол, так и в акт медосвидетельствования, постановление по делу или иные процессуальные документы.
Аналогичные изменения распространяются и на процедуру задержания транспортного средства, сведения о котором могут быть внесены в протокол о правонарушении или определении о возбуждении дела.
Ранее в понедельник сообщалось, что за минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 аварий, в которых один человек погиб и еще 33 получили травмы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заезд под "градусом": в Ялте поймали 18-летнего мопедиста без прав
Погоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полям
Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
 
НовостиАвтомобильТранспортВладимир Путин (политик)Дорожное движениеЗакон и правоалкоголь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеру
20:23В Севастополе на день запретят продажу алкоголя
20:05В Крыму за год пропали более 180 несовершеннолетних – как их ищут
19:51В базу "Миротворца" внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
19:39Поверит ли Россия: зачем Макрон звонил Лукашенко и что обсуждал – мнение
19:22В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном виде
19:10В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
18:55В России вдвое увеличили лимит сверхурочной работы
18:38Армия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон
18:28Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон
18:16Учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году
18:07Подросток поджег релейный шкаф – в Крыму озвучили меры ответственности
17:50Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света из-за атак ВСУ
17:40Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
17:31В Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК
17:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
17:07Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
16:54Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку
16:38Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление
16:36В Севастополе закрыли рейд
Лента новостейМолния