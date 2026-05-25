В России увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес в РФ растет вопреки ограничениям и непростой конъюнктуре – Новак

11:09 25.05.2026 (обновлено: 11:11 25.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) в России активно растет, несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, на данный число занятых в этой сфере превысило 19 миллионов человек. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, количество субъектов малого и среднего бизнеса устойчиво растет, сегодня это уже 7 миллионов предпринимателей и более 19 миллионов работающих в секторе", - сказал Новак.
Он отметил, что по данным на 1 мая зарегистрировано 1,5 миллиона новых юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес активнее идет в производство, информационные технологии, креативную индустрию, уточнил вице-премьер.
За время действия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" поддержку получили свыше 5 млн предпринимателей, добавил Новак.
Одна из мер поддержки бизнеса – кредиты с льготной ставкой, рассчитываемой по формуле "ключевая ставка минус 3,5%". Лимит на этот год по данной поддержке составляет 50 млрд рублей, уточнил зампредседателя правительства. В приоритетных отраслях – обработка, гостиничный бизнес, IT, наука и креативный сектор.
