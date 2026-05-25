В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров

2026-05-25T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За три месяца в Крыму и Севастополе от клещей обработали почти 1780 гектаров территорий. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю.В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с санитарным законодательством всем собственникам объектов, находящихся в лесных и парковых зонах, местах массового отдыха людей, необходимо провести акарицидные обработки по энтомологическим показаниям на прилегающих территориях.В ведомстве отметили, что число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели.Кроме того, с начала года результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,9%, моноцитарным эрлихиозом – 0,4%.В управлении подчеркнули важность вакцинации против клещевого энцефалита. Прививки показаны людям, выполняющим сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егерям, лесникам.Ранее сообщалось, что число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев.

