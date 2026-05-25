https://crimea.ria.ru/20260525/v-krymu-za-tri-mesyatsa-ot-kleschey-obrabotali-pochti-1780-gektarov-1156315816.html
В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров - РИА Новости Крым, 25.05.2026
В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
За три месяца в Крыму и Севастополе от клещей обработали почти 1780 гектаров территорий. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T19:10
2026-05-25T19:10
2026-05-25T19:10
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
клещи
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136950322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_693f846f1d9f8dc20351190fa9c41fbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За три месяца в Крыму и Севастополе от клещей обработали почти 1780 гектаров территорий. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю.В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с санитарным законодательством всем собственникам объектов, находящихся в лесных и парковых зонах, местах массового отдыха людей, необходимо провести акарицидные обработки по энтомологическим показаниям на прилегающих территориях.В ведомстве отметили, что число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели.Кроме того, с начала года результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,9%, моноцитарным эрлихиозом – 0,4%.В управлении подчеркнули важность вакцинации против клещевого энцефалита. Прививки показаны людям, выполняющим сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егерям, лесникам.Ранее сообщалось, что число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136950322_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b558763474c47f84c2e43705664f87.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, клещи
В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
В Крыму от клещей обработали почти 1780 гектаров за три месяца – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За три месяца в Крыму и Севастополе от клещей обработали почти 1780 гектаров территорий. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю.
"С марта 2026 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 1779,1 га территорий, в том числе ЛОУ 153,5 га", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с санитарным законодательством всем собственникам объектов, находящихся в лесных и парковых зонах, местах массового отдыха людей, необходимо провести акарицидные обработки по энтомологическим показаниям на прилегающих территориях.
В ведомстве отметили, что число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели.
"С начала года на территории Республики Крым и г. Севастополя зарегистрировано 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2025 году на это время зафиксировано восемь случаев", – сообщили в управлении.
Кроме того, с начала года результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,9%, моноцитарным эрлихиозом – 0,4%.
В управлении подчеркнули важность вакцинации против клещевого энцефалита. Прививки показаны людям, выполняющим сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егерям, лесникам.
"С начала 2026 года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2726 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получил 101 человек", – добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось
, что число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.