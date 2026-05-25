В Крыму за год пропали более 180 несовершеннолетних – как их ищут

2026-05-25T20:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Около 180 заявок на поиск несовершеннолетних поступило в отряд "ПоискКрым" чуть больше, чем за год, и в большинстве случаев причиной является самовольный уход из дома. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отряда Иван Зуянов, отметив, что все пропавшие за этот период дети были найдены живыми.По словам Зуянова, каждая потеря ребенка – большой резонанс в Крыму, по тревоге поднимаются все специальные службы, и поисковики выезжают почти полным личным составом."Если говорить о пропажах, то за больше чем год у нас было порядка 180 заявок на поиск несовершеннолетних... И, к счастью, все это пока заканчивается у нас хорошо. На сегодняшний день по Крыму ненайденных нет", – сказал он.Причины пропаж детей очень разные, сказал Зуянов. В некоторых случаях это потери в природной среде. Но чаще всего речь идет о самовольных уходах подростков из дома, сказал поисковик.У всех разная жизненная история и ситуации в семье, поэтому и уходят по разным причинам. Но как правило все они психологического характера и связаны с конфликтами с товарищами, педагогами и в семье, добавил Зуянов.Поэтому очень важно сохранять доверительные отношения с ребенком, "чтобы малейшие изменения заметить и вовремя предотвратить", подчеркнул поисковик."Потому что, если ребенок будет знать, что он всегда может прийти к родителям и попросить у них совета в решении той или иной проблемы, то он придет и так сделает. А если такого понимания между родителями и детьми нет, то он уйдет искать ответы на свои вопросы", – добавил Зуйнов.Поисковик отметил, что в отсутствие поддержки и понимания со стороны сверстников и близких современные подростки нередко уходят, но сперва не из дома, а в интернет. Но оттуда им "может прилететь что угодно, вплоть до "иди и соверши какой-нибудь экстремистской направленности действия", либо совсем плохая история", предупредил Зуянов.Поэтому родителям очень важно замечать маркеры, свидетельствующие об изменении поведения, чтобы не допустить вовлечения подростка в деструктивное сообщество, чего-то разрушительного и даже опасного для жизни, подытожил поисковик.Весной 2025 старший инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Крыму Елена Горгадзе рассказывала, что за прошедший год в республике было зарегистрировано свыше 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых.

