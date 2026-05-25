В Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Работа по розыску без вести пропавших детей – одно из приоритетных направлений в Следственном комитете и находится на особом контроле. В первом квартале этого... РИА Новости Крым, 25.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Работа по розыску без вести пропавших детей – одно из приоритетных направлений в Следственном комитете и находится на особом контроле. В первом квартале этого года 39 подростков ушли из дома, все найдены. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-лейтенант юстиции Владимир Терентьев.И уточнил, что при пропаже ребенка СК мгновенно возбуждает уголовное дело, и дальше, уже в ходе следствия, выясняет и маршруты, где ребенок находился, и условия его исчезновения.По его словам, ежегодно число поступающих сообщений о пропаже подростков снижается. Но, несмотря на положительную динамику, продолжают регистрироваться повторные уходы подростков из семей, детских домов и интернатов.Основная возрастная категория подростков, которые уходят из дома, не оповестив об этом родных и близких, это юноши от 15 до 17 лет. Однако в последнее время девушки "стремятся догнать парней", растет и число случаев, когда из дома уходят и девушки, сказал Терентьев, уточнив, что подростки, намеренно скрываясь от правоохранительных органов, маскировались – отключали телефоны, не общались с привычным кругом лиц, уезжали в другие регионы, скрывали лица и внешность. При этом негативной динамики все же нет, число эпизодов в целом снижается, потому что средства установления нахождения детей сейчас совершенствуются, и сокращаются сроки установления обстоятельства, добавил спикер.Неразделенная любовь, желание легко и быстро заработать денег, а также проблемы в школе являются наиболее характерными причинами, из-за которых подростки уходят из дома, уточнил Терентьев.Ранее руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму", что с начала в года в Крыму пропали 180 несовершеннолетних.

владимир терентьев, новости крыма, крым, следком крыма и севастополя, происшествия