В Крыму назвали стоимость тура "Золотое кольцо Боспорского царства"

Семидневное путешествие по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства", который охватывает объекты античного наследия Краснодарского края и Крымского...

2026-05-25T14:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Семидневное путешествие по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства", который охватывает объекты античного наследия Краснодарского края и Крымского полуострова, обойдется в 58-63 тысячи рублей с человека. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Краснодар в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Ганзия, маршрут "Золоток кольцо Боспорского царства" на данный момент охватывает три региона РФ – Краснодарский край, Республику Крым и город Севастополь – и порядка 30 объектов показа. На сегодняшний день уже определены консолидированный туроператор, который работает полностью по маршруту, туроператоры по всем трем регионам, а также все объекты посещения и средства размещения.Ганзий добавил, что уже в июне будут поданы документы в Минэкономразвития РФ для придания "Золотому кольцу Боспорского царства" статуса национального туристического маршрута.Зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов отметил, что "Золотое кольцо Боспорского царства" является частью большого широкого проекта "Античное наследие России", который должен охватить все регионы РФ, связанные с античностью."А такие регионы у нас имеются и на территории новых субъектов РФ. Мы эту работу продолжим, будем вовлекать их в эту деятельность", - заверил он.Мурадов также сообщил, что в прошлом году более двух миллионов туристов, приехавших в Крым, посетили объекты античного наследия региона.

