В Крыму началась короткая рабочая неделя
В Крыму началась короткая рабочая неделя
В Крыму стартовала короткая рабочая неделя, она продлится с 25 по 28 мая включительно. Дополнительные выходные дни были установлены указами главы Крыма Сергея... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T06:58
2026-05-25T07:12
праздники и памятные даты
выходной в крыму
новости крыма
крым
работа
отдых
06:58 25.05.2026 (обновлено: 07:12 25.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала короткая рабочая неделя, она продлится с 25 по 28 мая включительно. Дополнительные выходные дни были установлены указами главы Крыма Сергея Аксенова.
Эта рабочая неделя в республике будет четырехдневной по случаю религиозного праздника Курбан-байрам, который приходится на пятницу, 29 мая. Понедельник, 1 июня, также будет выходным днем в связи с празднованием Святой Троицы. Таким образом, рабочая неделя продлится с 25 по 28 мая включительно, после чего крымчан ждут четыре выходных дня - с 29 мая по 1 июня.
Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число в связи с празднованием Дня России. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства.
