Рейтинг@Mail.ru
В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/v-krymu-bolee-360-chastnykh-domov-na-odin-den-ostanutsya-bez-gaza-1156307170.html
В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа
В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа - РИА Новости Крым, 25.05.2026
В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа
В связи с заменой оборудования в селе Виноградное Ленинского района Крыма 28 мая от газоснабжения отключат 368 частных домовладений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T21:37
2026-05-25T21:37
отключение газа в крыму
крым
новости крыма
ленинский район
керчь
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153114057_0:18:1920:1098_1920x0_80_0_0_111cf42f59b4be8272e85fddf8cc78f6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В связи с заменой оборудования в селе Виноградное Ленинского района Крыма 28 мая от газоснабжения отключат 368 частных домовладений. Об этом сообщили в администрации Керчи."28 мая с 8:00, в связи технологическим перевооружением ШРП (шкафного регуляторного пункта – ред.) с заменой оборудования, будет прекращена подача газа в с. Виноградное", – говорится в сообщении.Отмечается, что подключение газа будет производиться 28 мая при наличии абонентов.Ранее сообщалось, что город Саки в Крыму на день останется без газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ленинский район
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153114057_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_a3cbe5bd4ca6ad34bdcd8fe40f5ed845.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение газа в крыму, крым, новости крыма, ленинский район, керчь, жкх крыма и севастополя
В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа

В Ленинском районе Крыма 368 частных домов на день останутся без газа

21:37 25.05.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГазоснабжение в Крыму
Газоснабжение в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В связи с заменой оборудования в селе Виноградное Ленинского района Крыма 28 мая от газоснабжения отключат 368 частных домовладений. Об этом сообщили в администрации Керчи.
"28 мая с 8:00, в связи технологическим перевооружением ШРП (шкафного регуляторного пункта – ред.) с заменой оборудования, будет прекращена подача газа в с. Виноградное", – говорится в сообщении.

Газоснабжение будет отсутствовать на улицах 50 лет Октября – частный сектор – 55 домов; Гагарина - частный сектор – 43 дома; Мичурина - частный сектор – 71 дом; Н. Самсонова – частный сектор – 57 домов; Новая - частный сектор – 61 дом; Садовая- частный сектор – 16 домов; Шевченко - частный сектор – 16 домов; Школьная – частный сектор – 49 домов.

Отмечается, что подключение газа будет производиться 28 мая при наличии абонентов.
Ранее сообщалось, что город Саки в Крыму на день останется без газа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Отключение газа в КрымуКрымНовости КрымаЛенинский районКерчьЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала