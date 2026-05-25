https://crimea.ria.ru/20260525/v-krymu-bolee-360-chastnykh-domov-na-odin-den-ostanutsya-bez-gaza-1156307170.html
В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа
В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа - РИА Новости Крым, 25.05.2026
В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа
В связи с заменой оборудования в селе Виноградное Ленинского района Крыма 28 мая от газоснабжения отключат 368 частных домовладений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T21:37
2026-05-25T21:37
2026-05-25T21:37
отключение газа в крыму
крым
новости крыма
ленинский район
керчь
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153114057_0:18:1920:1098_1920x0_80_0_0_111cf42f59b4be8272e85fddf8cc78f6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В связи с заменой оборудования в селе Виноградное Ленинского района Крыма 28 мая от газоснабжения отключат 368 частных домовладений. Об этом сообщили в администрации Керчи."28 мая с 8:00, в связи технологическим перевооружением ШРП (шкафного регуляторного пункта – ред.) с заменой оборудования, будет прекращена подача газа в с. Виноградное", – говорится в сообщении.Отмечается, что подключение газа будет производиться 28 мая при наличии абонентов.Ранее сообщалось, что город Саки в Крыму на день останется без газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ленинский район
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153114057_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_a3cbe5bd4ca6ad34bdcd8fe40f5ed845.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение газа в крыму, крым, новости крыма, ленинский район, керчь, жкх крыма и севастополя
В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа
В Ленинском районе Крыма 368 частных домов на день останутся без газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В связи с заменой оборудования в селе Виноградное Ленинского района Крыма 28 мая от газоснабжения отключат 368 частных домовладений. Об этом сообщили в администрации Керчи.
"28 мая с 8:00, в связи технологическим перевооружением ШРП (шкафного регуляторного пункта – ред.) с заменой оборудования, будет прекращена подача газа в с. Виноградное", – говорится в сообщении.
Газоснабжение будет отсутствовать на улицах 50 лет Октября – частный сектор – 55 домов; Гагарина - частный сектор – 43 дома; Мичурина - частный сектор – 71 дом; Н. Самсонова – частный сектор – 57 домов; Новая - частный сектор – 61 дом; Садовая- частный сектор – 16 домов; Шевченко - частный сектор – 16 домов; Школьная – частный сектор – 49 домов.
Отмечается, что подключение газа будет производиться 28 мая при наличии абонентов.
Ранее сообщалось
, что город Саки в Крыму на день останется без газа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.