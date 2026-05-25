В Крыму более 360 частных домов на один день останутся без газа - РИА Новости Крым, 25.05.2026

В связи с заменой оборудования в селе Виноградное Ленинского района Крыма 28 мая от газоснабжения отключат 368 частных домовладений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В связи с заменой оборудования в селе Виноградное Ленинского района Крыма 28 мая от газоснабжения отключат 368 частных домовладений. Об этом сообщили в администрации Керчи."28 мая с 8:00, в связи технологическим перевооружением ШРП (шкафного регуляторного пункта – ред.) с заменой оборудования, будет прекращена подача газа в с. Виноградное", – говорится в сообщении.Отмечается, что подключение газа будет производиться 28 мая при наличии абонентов.Ранее сообщалось, что город Саки в Крыму на день останется без газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

