В Херсонской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение девяти округов, нарушенное в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T08:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение девяти округов, нарушенное в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В понедельник утром губернатор сообщил, что Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ были полностью обесточены в результате атаки украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в Крым Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенкаВСУ ударили по Белгороду - повреждены здания и объекты энергетики

