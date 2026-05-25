Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Крыму один человек погиб и более 30 получили травмы - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260525/v-dtp-v-krymu-odin-chelovek-pogib-i-bolee-30-poluchili-travmy-1156298661.html
В ДТП в Крыму один человек погиб и более 30 получили травмы
В ДТП в Крыму один человек погиб и более 30 получили травмы - РИА Новости Крым, 25.05.2026
В ДТП в Крыму один человек погиб и более 30 получили травмы
За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 аварий, в которых один человек погиб и еще 33 получили травмы. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T11:27
2026-05-25T11:27
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
дтп
происшествия
госавтоинспекция крыма
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd814f6aadf20a74de5f986d8cd828f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 аварий, в которых один человек погиб и еще 33 получили травмы. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.С участием пешеходов произошло три аварии, в которых пострадали трое человек, уточнили в ГАИ.Также пресечен 181 факт управления транспортом водителями в состоянии опьянения, в том числе 27 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.24 мая на трассе под Севастополем насмерть разбился водитель иномарки, машина которого на скорости вылетела с дороги и опрокинулась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешеходаВ Севастополе легковушка сбила байкера при развороте На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9215881e5246ffba98ec242eeaedac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, дтп, происшествия, госавтоинспекция крыма, крым, новости крыма
В ДТП в Крыму один человек погиб и более 30 получили травмы

В Крыму за неделю в ДТП один человек погиб и 33 пострадали

11:27 25.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 аварий, в которых один человек погиб и еще 33 получили травмы. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
"В период с 18 по 24 мая 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 25 ДТП, в которых один погиб, 33 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
С участием пешеходов произошло три аварии, в которых пострадали трое человек, уточнили в ГАИ.
Также пресечен 181 факт управления транспортом водителями в состоянии опьянения, в том числе 27 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
24 мая на трассе под Севастополем насмерть разбился водитель иномарки, машина которого на скорости вылетела с дороги и опрокинулась.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте
На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеДТППроисшествияГосавтоинспекция КрымаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Рейд в Севастополе перекрыт
12:03На Солнце произошла серия мощных взрывов
11:52Автобус с иностранцами перевернулся в Нижегородской области
11:45От античности до Советов: в Феодосии открыли новый музей
11:35Двое детей погибли при ударе ВСУ по Горловке
11:27В ДТП в Крыму один человек погиб и более 30 получили травмы
11:21В Севастополе до позднего вечера будет слышна стрельба
11:09В России увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса
11:07Двое детей и трое взрослых погибли на пожаре в Подмосковье
10:59В Керчи на сутки снизят напор воды
10:51"Плачь, но снимай": ветеран СВО рассказал об особой миссии при защите ЛНР
10:38Армия России наступает - стало известно об активном продвижении в ДНР
10:30Три поезда "Таврия" из Крыма задерживаются в пути
10:19"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"
09:59Крымчанка заняла первое место на чемпионате РФ по смешанному единоборству
09:42Путин посетит Казахстан с государственным визитом
09:37Медведев о деле Бутягина: акции устрашения ученых РФ обречены на провал
09:29В Севастополе мастер бытовой техники похитил у инвалида 120 тысяч рублей
09:07Нужно ли отменять ЕГЭ – мнение Медведева
08:55Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
Лента новостейМолния