В ДТП в Крыму один человек погиб и более 30 получили травмы - РИА Новости Крым, 25.05.2026

За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 аварий, в которых один человек погиб и еще 33 получили травмы. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T11:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 аварий, в которых один человек погиб и еще 33 получили травмы. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.С участием пешеходов произошло три аварии, в которых пострадали трое человек, уточнили в ГАИ.Также пресечен 181 факт управления транспортом водителями в состоянии опьянения, в том числе 27 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.24 мая на трассе под Севастополем насмерть разбился водитель иномарки, машина которого на скорости вылетела с дороги и опрокинулась.

