https://crimea.ria.ru/20260525/v-bazu-mirotvortsa-vnesli-sotrudnikov-atakovannogo-vsu-kolledzha-v-starobelske-1156318455.html
В базу "Миротворца" внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
В базу "Миротворца" внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске - РИА Новости Крым, 25.05.2026
В базу "Миротворца" внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
Девять сотрудников Старобельского колледжа, по которому ВСУ нанесли удар, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T19:51
2026-05-25T19:51
2026-05-25T19:51
новости
удар всу по общежитию в лнр
украина
"миротворец"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156269370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5535fd127525e11274879524144a80b0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Девять сотрудников Старобельского колледжа, по которому ВСУ нанесли удар, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.Речь идет о заместителе директора по учебно-производственной работе Наталье Цыганок, заместителе директора по учебной работе Ольге Хохуле, заместителе директора по административно-хозяйственной части Ирине Рынковой, советнике директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Вадиме Какации, методисте Виктории Головиной, начальнике штаба ГО Романе Куличенко, инженере по охране труда Людмиле Гладчук, педагоге-организаторе Денисе Диденко и социальном педагоге Ирине Несмешной.Персональные данные сотрудников были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет их в "публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".Все о ЧП в Старобельске читайте по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260525/rossiya-pristupaet-k-naneseniyu-sistemnykh-udarov-po-kievu--1156312039.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156269370_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1cf069610cfe8c078d6eb7285da7b12e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, удар всу по общежитию в лнр, украина, "миротворец"
В базу "Миротворца" внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
Сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске внесли в базу "Миротворца"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Девять сотрудников Старобельского колледжа, по которому ВСУ нанесли удар, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Речь идет о заместителе директора по учебно-производственной работе Наталье Цыганок, заместителе директора по учебной работе Ольге Хохуле, заместителе директора по административно-хозяйственной части Ирине Рынковой, советнике директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Вадиме Какации, методисте Виктории Головиной, начальнике штаба ГО Романе Куличенко, инженере по охране труда Людмиле Гладчук, педагоге-организаторе Денисе Диденко и социальном педагоге Ирине Несмешной.
Персональные данные сотрудников были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет их в "публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.