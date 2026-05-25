В базу "Миротворца" внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске

2026-05-25T19:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Девять сотрудников Старобельского колледжа, по которому ВСУ нанесли удар, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.Речь идет о заместителе директора по учебно-производственной работе Наталье Цыганок, заместителе директора по учебной работе Ольге Хохуле, заместителе директора по административно-хозяйственной части Ирине Рынковой, советнике директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Вадиме Какации, методисте Виктории Головиной, начальнике штаба ГО Романе Куличенко, инженере по охране труда Людмиле Гладчук, педагоге-организаторе Денисе Диденко и социальном педагоге Ирине Несмешной.Персональные данные сотрудников были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет их в "публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".Все о ЧП в Старобельске читайте по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

