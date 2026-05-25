"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"
"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"
россия
украина
новости
удар всу по общежитию в лнр
ракетная система средней дальности "орешник"
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152102404_31:0:1668:921_1920x0_80_0_0_23e8d647ef07ba7016bf4040caaf6602.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Применение ракеты "Орешник" во время российского удара возмездия по Украине напугало Запад. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Погиб 21 подросток, более 40 получили ранения.В ответ российская армия в ночь на воскресенье нанесла удар возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.Все о ЧП в Старобельске читайте по ссылке &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНРУстановлены личности всех погибших при атаке ВСУ студентовДо 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску
"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"

10:19 25.05.2026 (обновлено: 10:33 25.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Применение ракеты "Орешник" во время российского удара возмездия по Украине напугало Запад. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

"Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь", — говорится в материале.

В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Погиб 21 подросток, более 40 получили ранения.
В ответ российская армия в ночь на воскресенье нанесла удар возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
