https://crimea.ria.ru/20260525/uzhasayuschaya-raketa-zapad-v-panike-posle-rossiyskogo-udara-oreshnikom-1156296447.html
"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"
"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником" - РИА Новости Крым, 25.05.2026
"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"
Применение ракеты "Орешник" во время российского удара возмездия по Украине напугало Запад. Об этом пишет британский таблоид Daily Express. РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T10:19
2026-05-25T10:19
2026-05-25T10:33
россия
украина
новости
удар всу по общежитию в лнр
ракетная система средней дальности "орешник"
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152102404_31:0:1668:921_1920x0_80_0_0_23e8d647ef07ba7016bf4040caaf6602.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. Применение ракеты "Орешник" во время российского удара возмездия по Украине напугало Запад. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Погиб 21 подросток, более 40 получили ранения.В ответ российская армия в ночь на воскресенье нанесла удар возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.Все о ЧП в Старобельске читайте по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНРУстановлены личности всех погибших при атаке ВСУ студентовДо 21 человека выросло число погибших при атаке ВСУ по Старобельску
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152102404_235:0:1463:921_1920x0_80_0_0_84de22249476395709b55359f7b02d78.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, новости, удар всу по общежитию в лнр, ракетная система средней дальности "орешник", удары по украине
"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"
Daily Express назвала "Орешник" ужасающей ракетой
10:19 25.05.2026 (обновлено: 10:33 25.05.2026)