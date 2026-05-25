Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеру

Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеру - РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T20:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Под Симферополем в селе Каменка во время бурения на одном из участков была обнаружена уменьшенная копия пещеры "Таврида". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.По словам гостя эфира, к нему обратились коллеги-бурильщики, обнаружившие при проведении работ нечто необычное. "Ребята опустили на веревочке телефон с фонариком, сделали короткое видео, что под землей явно какое-то расширение. Не просто канал, а расширение. И позвали меня", – рассказал собеседник.Геннадий Самохин поделился, что найденная пещера по размерам в три раза меньше пещеры "Таврида", но по всем параметрам – такая же.Были проведены важные исследований, добавил спикер."Мы взяли анализ минералов. Точно можем сказать, что есть гипс, который очень нехарактерен для Крыма. Скорее всего, биогенного происхождения. И минералы, связанные с кальцитом. Других минералов там также много, по внешнему виду похожих, как в пещере "Таврида" – черного, коричневого цвета. Мы отправили образцы на анализы и в Симферополь, и в наш университет, и в Москву. Взяли анализ воздуха – с воздушной средой там все в порядке", – рассказал председатель отделения РГО.И подчеркнул, что в данное время пещера практически не исследована, но по итогу топографической съемки было выявлено, что ее протяженность порядка 100 метров."Она находится на глубине 11 метров от поверхности, дно пещеры. А верх пещеры – есть купола, где-то есть прижимы, где нужно спускаться на четвереньках, где-то высота достигает 4 и даже 8 метров, восходящие колодцы. И ширина примерно 1,5-3 метра. Есть камерная структура, небольшие куполообразные камерки. Пещера развивается вниз по склону, с юга на север", – сказал гость эфира.Исследование нового объекта представляет колоссальный интерес и будет продолжено, отметил Геннадий Самохин. В первую очередь это важно для науки."Здесь возможно поставить мониторинговую станцию. Во всех пещерах Крыма есть такие мониторинговые станции, экскурсионные. Можно поставить датчики, которые работают автоматически", – уточнил спикер.По мнению специалиста, в дальнейшем пещера может быть интересна для посещения небольшими спортивными и экскурсионными группами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Не только "Таврида": чем туробъекты Крыма заинтересовали Ростов и ВоронежКаменные грибы и нефтяное озеро: географы на фестивале расскажут о КрымеПоток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"

