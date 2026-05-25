Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеру - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеру
Под Симферополем в селе Каменка во время бурения на одном из участков была обнаружена уменьшенная копия пещеры "Таврида". Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T20:37
Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеру

20:37 25.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Под Симферополем в селе Каменка во время бурения на одном из участков была обнаружена уменьшенная копия пещеры "Таврида". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.
По словам гостя эфира, к нему обратились коллеги-бурильщики, обнаружившие при проведении работ нечто необычное. "Ребята опустили на веревочке телефон с фонариком, сделали короткое видео, что под землей явно какое-то расширение. Не просто канал, а расширение. И позвали меня", – рассказал собеседник.
Геннадий Самохин поделился, что найденная пещера по размерам в три раза меньше пещеры "Таврида", но по всем параметрам – такая же.
"По генезису она такая же. То есть эта пещера создана напорными водами снизу. Когда-то там был природный вход, она не была постоянно незакрытая. Почему был вход? Потому что на стенах мы нашли минералы, которые образуются при взаимодействии биогенных остатков и известняков", – пояснил ученый.
Были проведены важные исследований, добавил спикер.
"Мы взяли анализ минералов. Точно можем сказать, что есть гипс, который очень нехарактерен для Крыма. Скорее всего, биогенного происхождения. И минералы, связанные с кальцитом. Других минералов там также много, по внешнему виду похожих, как в пещере "Таврида" – черного, коричневого цвета. Мы отправили образцы на анализы и в Симферополь, и в наш университет, и в Москву. Взяли анализ воздуха – с воздушной средой там все в порядке", – рассказал председатель отделения РГО.
И подчеркнул, что в данное время пещера практически не исследована, но по итогу топографической съемки было выявлено, что ее протяженность порядка 100 метров.
"Она находится на глубине 11 метров от поверхности, дно пещеры. А верх пещеры – есть купола, где-то есть прижимы, где нужно спускаться на четвереньках, где-то высота достигает 4 и даже 8 метров, восходящие колодцы. И ширина примерно 1,5-3 метра. Есть камерная структура, небольшие куполообразные камерки. Пещера развивается вниз по склону, с юга на север", – сказал гость эфира.
Исследование нового объекта представляет колоссальный интерес и будет продолжено, отметил Геннадий Самохин. В первую очередь это важно для науки.
"Здесь возможно поставить мониторинговую станцию. Во всех пещерах Крыма есть такие мониторинговые станции, экскурсионные. Можно поставить датчики, которые работают автоматически", – уточнил спикер.
По мнению специалиста, в дальнейшем пещера может быть интересна для посещения небольшими спортивными и экскурсионными группами.
