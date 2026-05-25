Удар "Орешником" по Киеву изменит ход спецоперации – мнение
2026-05-25T23:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Удар возмездия по целям на Украине, нанесенный ночью 25 мая в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ, показал беззащитность Киева и готовность России изменить тактику проведения спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.И отметил, что удар по целям на Украине ночью 25 мая показал, что Киев фактически беззащитен.Это, с одной стороны, может затормозить помощь Украине со стороны Запада, который все больше разочаровывается в киевским режиме, а с другой, наоборот, может подтолкнуть союзников Украины к наращиванию поставок ПВО для Киева, то есть ситуация двоякая, добавил политолог.Так или иначе, этим массированным ударом Россия продемонстрировала миру, и в первую очередь западным партнерам Киева, возможности своих новых видов российского вооружения, а именно "Орешника", сказал гость эфира.Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву – заявлениеКроме того, по словам Михайлова, этим Россия также показала, что готова изменить подход к проведению специальной военной операции в целом, поскольку, игнорируя предложения, ведущие к миру, враг продолжает атаковать, наносить удары по инфраструктурным объектам и убивать российских граждан, подчеркнул собеседник.Лавров по поручению Путина проинформировал США о начале системных ударов по КиевуУтром 25 мая в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России" нанесли по объектам на Украине массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", а также аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон".В ведомстве отметили, что в числе пораженных целей – пункты управления главного командования сухопутных войск и главного управления разведки минобороны Украины.В Совете безопасности России призвали действовать в ответ на украинский террор еще более жестко. "Надо бить как сегодня и еще гораздо сильнее!" – заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, по словам которого террористический удар преступного киевского режима по колледжу в Старобельске, где погибли десятки детей, стал последней капелей и вызвал жесткий ответ России.Власти ЛНР ранее сообщили об установлении личностей всех погибших студентов при атаке ВСУ на колледж. В списке 21 студент 2003-2008 годов рождения, большинство из них девушки 18 – 20 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевскую область готовят к круговой оборонеПочему коррупция на Украине не остановит западную помощь ЗеленскомуРаспад Украины ничто не остановит – Медведев
