Три поезда "Таврия" из Крыма задерживаются в пути
2026-05-25T10:30
Три поезда "Таврия" из Крыма задерживаются в пути до семя часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Три поезда "Таврия" следуют с опозданием по состоянию на 10.00 мск, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
По информации ГСЭ, все три поезда - сообщение из Крыма:
—Поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 24 мая, следует с опозданием на 2 часа.
—Поезд №098 Симферополь – Москва, отправлением 25 мая, следует с опозданием на 7 часов.
—Поезд №184 Севастополь – Мурманск, отправлением 25 мая, следует с опозданием на 6 часов.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.
В субботу и воскресенье ж/д станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта
для посадки и высадки пассажиров. Ограничения продлили
и на 25 мая.
Пассажирам, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, необходимо приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд.
Также можно самостоятельно доехать до ст. Урожайной, чтобы сесть в поезд или произвести посадку на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда. В этом случае следует приехать за 30 минут раньше отправления поезда из Джанкоя.
Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.
"На станции Урожайная дежурят
два сотрудника "Гранд Сервис Экспресс" в ярких оранжевых жилетах. Они помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус до Джанкоя", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, место прохода к платформе для посадки в поезд указывает специальный баннер с названием компании на бордовом фоне.
