Три поезда "Таврия" из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Три поезда "Таврия" следуют с опозданием по состоянию на 10.00 мск, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

2026-05-25T10:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Три поезда "Таврия" следуют с опозданием по состоянию на 10.00 мск, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По информации ГСЭ, все три поезда - сообщение из Крыма:Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.В субботу и воскресенье ж/д станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Ограничения продлили и на 25 мая.Пассажирам, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, необходимо приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд.Также можно самостоятельно доехать до ст. Урожайной, чтобы сесть в поезд или произвести посадку на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда. В этом случае следует приехать за 30 минут раньше отправления поезда из Джанкоя.Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя."На станции Урожайная дежурят два сотрудника "Гранд Сервис Экспресс" в ярких оранжевых жилетах. Они помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус до Джанкоя", - уточнили в пресс-службе.Кроме того, место прохода к платформе для посадки в поезд указывает специальный баннер с названием компании на бордовом фоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вокзалы Крыма готовы к летним пассажирским перевозкам - КЖДКрымский мост - обстановка на утро понедельникаВ Джанкое часть автобусов не выйдет на маршруты - власти

