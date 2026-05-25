Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон
Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T18:28
Списать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон

Путин разрешил списать долги бойцам СВО при заключении контракта с мая 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежний закон позволял списывать старые долги по кредитам участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 декабря 2024 года, а также их супругов.
Новый закон освобождает участников СВО, которые заключили контракт не ранее 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, и их супругов от кредитных обязательств при условии, что до этой даты вступило в силу решение суда о взыскании задолженности и (или) выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист. При этом, как и ранее, объем таких обязательств не должен превышать в совокупности 10 миллионов рублей. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
В первом чтении соответствующий закон был принят Госдумой 15 мая, сообщалось ранее.
Как отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, аналогичная мера для имевших задолженность военных уже вводилась в 2024 году. Теперь ее расширили на тех, на кого она ранее не распространялась.
Ранее сообщалось, что профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей.
