Спасатели эвакуировали туристку с горы Караул-Оба в Судаке - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Спасатели эвакуировали туристку с горы Караул-Оба в Судаке
В Крыму туристка получила травму ноги во время прогулки в районе горы Караул-Оба в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T22:07
© МЧС Республики Крым
В Крыму туристка получила травму во время прогулки в Судаке
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Крыму туристка получила травму ноги во время прогулки в районе горы Караул-Оба в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По информации спасателей, во время прогулки по тропе в горно-лесной зоне возле села Веселое женщина травмировала ногу, из-за чего не смогла идти дальше.
"Спасатели оперативно обнаружили пострадавшую в районе северо-восточного склона горы Караул-Оба и провели ей иммобилизацию поврежденной конечности при помощи вакуумной шины. Далее туристку на спецносилках транспортировали к служебному автомобилю", – говорится в сообщении.
Спасатели несли пострадавшую порядка полутора километров, и доставили ее в приемное отделение, уточнили в ведомстве.
Ранее в понедельник сообщалось, что в районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям.
