https://crimea.ria.ru/20260525/spasateli-evakuirovali-turistku-s-gory-karaul-oba-v-sudake-1156319844.html
Спасатели эвакуировали туристку с горы Караул-Оба в Судаке
Спасатели эвакуировали туристку с горы Караул-Оба в Судаке - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Спасатели эвакуировали туристку с горы Караул-Оба в Судаке
В Крыму туристка получила травму ноги во время прогулки в районе горы Караул-Оба в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T22:07
2026-05-25T22:07
2026-05-25T22:07
судак
новости крыма
горы крыма
мчс крыма
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/19/1156320044_0:0:1156:650_1920x0_80_0_0_1e657a7169c75e504571824c0633d0f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В Крыму туристка получила травму ноги во время прогулки в районе горы Караул-Оба в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.По информации спасателей, во время прогулки по тропе в горно-лесной зоне возле села Веселое женщина травмировала ногу, из-за чего не смогла идти дальше.Спасатели несли пострадавшую порядка полутора километров, и доставили ее в приемное отделение, уточнили в ведомстве.Ранее в понедельник сообщалось, что в районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В сгоревшем доме в Алуште найден погибшийДвое туристов попались в грязевую "ловушку" в горах КрымаВ Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/19/1156320044_81:0:948:650_1920x0_80_0_0_a5b86edcf63166eb45479cca52400b7c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судак, новости крыма, горы крыма, мчс крыма, происшествия
Спасатели эвакуировали туристку с горы Караул-Оба в Судаке
В Крыму спасатели эвакуировали туристку с горы Караул-Оба в Судаке