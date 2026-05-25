Снова грозы: погода в Крыму в понедельник
Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая погода. Пройдут отдельные кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…17, в горах 10…13; днем 22…27, в горах 15…20", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +24…+26.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии днем также ожидаются грозы и дожди. Ночью температура воздуха составит +14...16, днем потеплеет до +24 градусов.
