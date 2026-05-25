Системные удары России по Киеву и вспышка лихорадки Эбола: главное за день - РИА Новости Крым, 25.05.2026

Российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве. Число случаев заболевания лихорадкой Эбола близится к 1000.

2026-05-25T23:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 май – РИА Новости Крым. Российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве. Число случаев заболевания лихорадкой Эбола близится к 1000. Скорость на участках трассы "Таврида" в Крыму повысят до 110 км/ч. В Феодосии открылся филиал одного из старейших музеев Европы. Российские онкологи вылечили редкий вид рака.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымРоссийские удары по Киеву станут системнымиРоссийские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян – держаться подальше от военных объектов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Как подчеркнули в МИД, совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей.Министр иностранных дел России Сергей Лавров по поручению президента РФ Владимира Путина проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале нанесения системных ударов по центрам принятия решений на Украине и, в частности, в Киеве.США, а также другим государствам, имеющим представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.Число случаев заражения Эболовалило за 900Число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.Глава ВОЗ также обратил внимание на сложности борьбы с распространением заболевания в Демократической Республике Конго. Он подчеркнул, что разрешению ситуации мешают боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.Скорость до 110 км/ч могут повысить на трассе "Таврида"Росавтодор может повысить скорость на участках "Тавриды" в Крыму до 110 км/ч, это может произойти уже в ближайшее время.Сейчас на большей части трассы действует ограничение 90 км/ч. Ключевое условие для увеличения допустимой скорости – установка стационарного освещения. Необходимые работы уже ведутся, отметили в компании.Новый музей открыли в ФеодосииВ Феодосии открылся нумизматический отдел городского музея древностей – одного из старейших музеев Европы, которому исполнилось 215 лет. Торжественное открытие нового отдела состоялось в понедельник в рамках празднования годовщины со дня открытия.Феодосийский музей Древностей – один из старейших музеев Европы, старейший провинциальный краеведческий музей Российской империи, утвержден указом императора Александра I в ноябре 1810 года, открыт в мае 1811 года. Сегодня фонды Феодосийского музея древностей насчитывают около 80 тысяч единиц хранения.Российские онкологи впервые вылечили редкий тип ракаРоссийские онкологи из Тюмени впервые вылечили 67-летнюю пациентку с редким анапластическим раком щитовидной железы."Это одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи с крайне неблагоприятным прогнозом. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3–5 месяцев", – рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи "Медицинского города" Динара Вонтлая.Пациентка получала лечение в течение двух лет. За это время новообразование полностью исчезло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

