Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение Добропасово - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение Добропасово
Освобождение Добропасово в Днепропетровской области важно для наступательных действий армии России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Освобождение Добропасово в Днепропетровской области важно для наступательных действий армии России. Об этом сообщает Минобороны РФ.В понедельник стало известно, что бойцы группировки сил "Восток" взяли крупный узел обороны противника Добропасово в Днепропетровской области, его освобождали подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии. В результате ожесточенных боев воины-забайкальцы выбили противника с занимаемых позиций, взяв под контроль свыше 400 строений. Потери противника – более двух рот живой силы отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ. В ходе операции уничтожено семь боевых бронированных машин, 12 наземных роботизированных комплексов, 25 тяжелых БПЛА R-18.
Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение Добропасово

Минобороны: освобождение Добропасово важно для наступательных действий ВС России

16:00 25.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Освобождение Добропасово в Днепропетровской области важно для наступательных действий армии России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В понедельник стало известно, что бойцы группировки сил "Восток" взяли крупный узел обороны противника Добропасово в Днепропетровской области, его освобождали подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.
В результате ожесточенных боев воины-забайкальцы выбили противника с занимаемых позиций, взяв под контроль свыше 400 строений. Потери противника – более двух рот живой силы отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ. В ходе операции уничтожено семь боевых бронированных машин, 12 наземных роботизированных комплексов, 25 тяжелых БПЛА R-18.
"Населенный пункт представлял собой крупный узел обороны украинских формирований. Освобождение Добропасово — важный шаг для дальнейших наступательных действий в северном направлении наших штурмовых подразделений", - заключили в Минобороны России.
