Семь человек погибли и 15 ранены в ДНР из-за ударов ВСУ – среди жертв дети - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Семь человек погибли и 15 ранены в ДНР из-за ударов ВСУ – среди жертв дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Семь человек погибли и 15 ранены в ДНР за день из-за ударов киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, уточнив, что среди погибших – двое детей, также четыре ребенка госпитализированы.

"Семь человек, в том числе двое детей, погибли, еще 15 человек, из них четыре ребенка, пострадали сегодня из-за киевской агрессии", – написал глава республики в МАКС.

Так, в Горловке ударный дрон атаковал гражданскую легковушку, погибла семья: девочка 2012 года рождения, мальчик 2013 года рождения, женщина 1986 года рождения, мужчина 1982 года рождения.
В Горняцком районе Макеевки также из-за ударного украинского беспилотника погиб мужчина, как и в Дебальцево, где тоже погиб мужчина, которому было 30 лет.
Кроме того, в Савельевке городского округа Енакиево при атаке ударным дроном погиб 39-летний мужчина и пострадала женщина 69-летняя женщина.
Также при сбросе взрывчатки с БПЛА ВФУ в Горловке тяжелые ранения получил юноше и две женщины, одна из которых 1944-го года рождения. Ранения средней степени тяжести получили сотрудники бригады скорой помощи, прибывшие для оказания помощи: женщины 1967 и 1981 года рождения, мужчина 1967 года рождения, также пострадал мужчина 1994 года рождения, перечислил Пушилин.
В Никитовском районе Горловки от действий ВСУ пострадал 62-летний мужчина, а в Енакиево в 42-летний мужчина. В Васильевке Старобешевского муниципального округа ранены 13-летний мальчик и 17-летняя девушка. Кировском районе Донецка ранен 60-летний мужчина, в Селидово Красноармейского муниципального округа – 15-летний мальчик, а в Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа 38-летний мужчина, также сообщил глава региона, заверив, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также в регионе повреждены дома и транспортные средства.
Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате удара украинских боевиков по городу.
