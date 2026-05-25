Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
Российские онкологи из Тюмени впервые вылечили 67-летнюю пациентку с редким анапластическим раком щитовидной железы. Об этом сообщает информационный центр... РИА Новости Крым, 25.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Российские онкологи из Тюмени впервые вылечили 67-летнюю пациентку с редким анапластическим раком щитовидной железы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Пациентке провели индукционную химиотерапию, затем курс химиолучевой терапии, однако болезнь прогрессировала. На экстренном консилиуме было принято решение о назначении иммунотерапии – на тот момент метод не входил в клинические рекомендации для данного вида рака, но был применен вне протокола с учетом тяжелого состояния женщины.Женщина получала лечение в течение двух лет. За это время новообразование полностью исчезло.Ране в Севастополе онкологи первыми в ЮФО внедрили малоинвазивный метод лечения рака печени. Суть метода заключается в "двойном ударе" по опухоли. В артерии, которые питают новообразование, вводят микросферы с изотопом иттрия-90 российского производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ Севастополе ежегодно выделяют 300 млн рублей на медицинуВ России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
