Рейтинг@Mail.ru
Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/rossiyskie-onkologi-vpervye-vylechili-redkiy-tip-raka-1156311261.html
Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
Российские онкологи из Тюмени впервые вылечили 67-летнюю пациентку с редким анапластическим раком щитовидной железы. Об этом сообщает информационный центр... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T17:07
2026-05-25T17:07
новости
тюмень
россия
наука и технологии
здоровье
здравоохранение в россии
онкология
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110937/19/1109371971_0:41:765:471_1920x0_80_0_0_e1a00f12ee586433b67717fd281c386a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Российские онкологи из Тюмени впервые вылечили 67-летнюю пациентку с редким анапластическим раком щитовидной железы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Пациентке провели индукционную химиотерапию, затем курс химиолучевой терапии, однако болезнь прогрессировала. На экстренном консилиуме было принято решение о назначении иммунотерапии – на тот момент метод не входил в клинические рекомендации для данного вида рака, но был применен вне протокола с учетом тяжелого состояния женщины.Женщина получала лечение в течение двух лет. За это время новообразование полностью исчезло.Ране в Севастополе онкологи первыми в ЮФО внедрили малоинвазивный метод лечения рака печени. Суть метода заключается в "двойном ударе" по опухоли. В артерии, которые питают новообразование, вводят микросферы с изотопом иттрия-90 российского производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ Севастополе ежегодно выделяют 300 млн рублей на медицинуВ России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
тюмень
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110937/19/1109371971_85:0:765:510_1920x0_80_0_0_e8d72ad3d460c0df389c205bc223f001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, тюмень, россия, наука и технологии, здоровье, здравоохранение в россии, онкология
Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака

Российские онкологи впервые вылечили рак щитовидной железы

17:07 25.05.2026
 
© Fotolia/ kasto / Перейти в фотобанкУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории
© Fotolia/ kasto
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Российские онкологи из Тюмени впервые вылечили 67-летнюю пациентку с редким анапластическим раком щитовидной железы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Это одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи с крайне неблагоприятным прогнозом. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3–5 месяцев", – рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи "Медицинского города" Динара Вонтлая.
Пациентке провели индукционную химиотерапию, затем курс химиолучевой терапии, однако болезнь прогрессировала. На экстренном консилиуме было принято решение о назначении иммунотерапии – на тот момент метод не входил в клинические рекомендации для данного вида рака, но был применен вне протокола с учетом тяжелого состояния женщины.
Женщина получала лечение в течение двух лет. За это время новообразование полностью исчезло.
"Этот случай является уникальным для России. Опыт врачей Медицинского города уже описан в научной статье", – добавили в информационном центре правительства.
Ране в Севастополе онкологи первыми в ЮФО внедрили малоинвазивный метод лечения рака печени. Суть метода заключается в "двойном ударе" по опухоли. В артерии, которые питают новообразование, вводят микросферы с изотопом иттрия-90 российского производства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМС
В Севастополе ежегодно выделяют 300 млн рублей на медицину
В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
 
НовостиТюменьРоссияНаука и технологииЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииОнкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Подросток поджег релейный шкаф – в Крыму озвучили меры ответственности
17:50Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света из-за атак ВСУ
17:40Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
17:31В Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК
17:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
17:07Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
16:54Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку
16:38Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление
16:36В Севастополе закрыли рейд
16:16На какие преступления идут подростки в Крыму – данные СК
16:00Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение Добропасово
15:49На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч
15:38В Ялте при поддержке ПСБ прошел полумарафон "ЗаБег.РФ"
15:30Купальный сезон в Анапе официально откроют 1 июня
15:25Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
15:13Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
15:04Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
14:50Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
14:36Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
14:27В Крыму назвали стоимость тура "Золотое кольцо Боспорского царства"
Лента новостейМолния