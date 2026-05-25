Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление

Российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T16:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян - держаться подальше от военных объектов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Как подчеркнули в МИД, совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) "стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей". Это является прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, подчеркнули в МИД.В связи с этим российское дипломатическое ведомство призывает иностранцев срочно покинуть украинскую столицу, а киевлян - держатся подальше от целей.В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Погиб 21 подросток, более 40 получили ранения.В ответ российская армия в ночь на воскресенье нанесла удар возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.

россия, новости сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), удары по украине