Рейтинг@Mail.ru
Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/rossiya-pristupaet-k-naneseniyu-sistemnykh-udarov-po-kievu--1156312039.html
Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление
Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление
Российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T16:38
2026-05-25T17:09
россия
новости сво
министерство иностранных дел рф (мид рф)
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155949062_0:0:1164:655_1920x0_80_0_0_c515bf0743fc74b09554dd1cb64b2341.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян - держаться подальше от военных объектов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Как подчеркнули в МИД, совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) "стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей". Это является прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, подчеркнули в МИД.В связи с этим российское дипломатическое ведомство призывает иностранцев срочно покинуть украинскую столицу, а киевлян - держатся подальше от целей.В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Погиб 21 подросток, более 40 получили ранения.В ответ российская армия в ночь на воскресенье нанесла удар возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.Все о ЧП в Старобельске читайте по ссылке &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник" "Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником""Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155949062_180:0:1164:738_1920x0_80_0_0_3f92cbc8063d4e1eb2a789c35a3335ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), удары по украине
Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление

Россия приступает к системным ударам по военным предприятиям в Киеве - заявление МИД РФ

16:38 25.05.2026 (обновлено: 17:09 25.05.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян - держаться подальше от военных объектов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Как подчеркнули в МИД, совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) "стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей". Это является прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, подчеркнули в МИД.
"Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", - говорится в заявлении.
В связи с этим российское дипломатическое ведомство призывает иностранцев срочно покинуть украинскую столицу, а киевлян - держатся подальше от целей.
"В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского", - добавили в МИД.
В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Погиб 21 подросток, более 40 получили ранения.
В ответ российская армия в ночь на воскресенье нанесла удар возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
Все о ЧП в Старобельске читайте по ссылке >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"
"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"
"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
 
РоссияНовости СВОМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Удары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Подросток поджег релейный шкаф – в Крыму озвучили меры ответственности
17:50Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света из-за атак ВСУ
17:40Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
17:31В Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК
17:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
17:07Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
16:54Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку
16:38Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление
16:36В Севастополе закрыли рейд
16:16На какие преступления идут подростки в Крыму – данные СК
16:00Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение Добропасово
15:49На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч
15:38В Ялте при поддержке ПСБ прошел полумарафон "ЗаБег.РФ"
15:30Купальный сезон в Анапе официально откроют 1 июня
15:25Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
15:13Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
15:04Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
14:50Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
14:36Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
14:27В Крыму назвали стоимость тура "Золотое кольцо Боспорского царства"
Лента новостейМолния