Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление

Россия приступает к системным ударам по военным предприятиям в Киеве - заявление МИД РФ
16:38 25.05.2026 (обновлено: 17:09 25.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Российские военные приступают к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян - держаться подальше от военных объектов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Как подчеркнули в МИД, совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) "стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей". Это является прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, подчеркнули в МИД.
"Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", - говорится в заявлении.
В связи с этим российское дипломатическое ведомство призывает иностранцев срочно покинуть украинскую столицу, а киевлян - держатся подальше от целей.
"В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского", - добавили в МИД.
В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Погиб 21 подросток, более 40 получили ранения.
В ответ российская армия в ночь на воскресенье нанесла удар возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
