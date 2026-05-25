Путин рассказал о беспрецедентных вызовах для экономики в мире - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Путин рассказал о беспрецедентных вызовах для экономики в мире
Прагматизм и равноправный диалог особенно востребованы сегодня, когда экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T12:29
2026-05-25T12:56
12:29 25.05.2026 (обновлено: 12:56 25.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Прагматизм и равноправный диалог особенно востребованы сегодня, когда экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам XXIX Петербургского международного экономического форума.
"Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы", - приводит цитату президента пресс-служба Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Россия остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы и всегда открыта для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения.
"Вместе с коллегами продолжаем активную работу в многосторонних объединениях – ООН и ее структурах, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, председательство в которой в 2026 году перешло к России", - отметил Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
