Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении сотрудничества в политической, экономической и оборонной... РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T17:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Договором устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций.Как пишет РИА Новости ссылаясь на сопроводительные материалы, стороны поддерживают развитие сотрудничества по поэтапному объединению энергетической (в том числе газотранспортной) и транспортной систем, систем связи и телекоммуникаций, а также содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере труда, социальной и культурной сферах.14 мая сообщалось, что Россия возобновила выезд российских детей в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

