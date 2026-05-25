Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении сотрудничества в политической, экономической и оборонной... РИА Новости Крым, 25.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Договором устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций.Как пишет РИА Новости ссылаясь на сопроводительные материалы, стороны поддерживают развитие сотрудничества по поэтапному объединению энергетической (в том числе газотранспортной) и транспортной систем, систем связи и телекоммуникаций, а также содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере труда, социальной и культурной сферах.14 мая сообщалось, что Россия возобновила выезд российских детей в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении.
Россия ратифицировала договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Ратифицировать договор об углублении сотруднического взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, подписанный в городе Москве 9 мая 2026 года", – говорится в документе.
Договором устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций.
Как пишет РИА Новости ссылаясь на сопроводительные материалы, стороны поддерживают развитие сотрудничества по поэтапному объединению энергетической (в том числе газотранспортной) и транспортной систем, систем связи и телекоммуникаций, а также содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере труда, социальной и культурной сферах.
14 мая сообщалось, что Россия возобновила
выезд российских детей в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении.
