Путин посетит Казахстан с государственным визитом
Путин 27-29 мая посетит Казахстан с государственным визитом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Президент России посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Двадцать седьмого - двадцать девятого мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, планируются переговоры глав государств, в ходе которых они обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Китай с двухдневным официальным визитом. Он прибыл вечером 19 мая, а в среду утром приехал к Дому народных собраний в центре Пекина, где его лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры провели переговоры в узком и расширенном составе. По их итогам стороны приняли несколько десятков совместных документов, некоторые подписаны лидерами стран.
