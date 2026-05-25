Путин посетит Казахстан с государственным визитом

Президент России посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T09:42
2026-05-25T09:42
владимир путин (политик)
казахстан
новости
политика
касым-жомарт токаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/08/1155876112_0:318:3073:2048_1920x0_80_0_0_2965201caf9fb1ce84cc1a34d1cd51a7.jpg
09:42 25.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Президент России посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Двадцать седьмого - двадцать девятого мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, планируются переговоры глав государств, в ходе которых они обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Китай с двухдневным официальным визитом. Он прибыл вечером 19 мая, а в среду утром приехал к Дому народных собраний в центре Пекина, где его лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры провели переговоры в узком и расширенном составе. По их итогам стороны приняли несколько десятков совместных документов, некоторые подписаны лидерами стран.
