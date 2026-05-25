Президент Сербии Вучич допустил свою скорую отставку

Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей возможной отставке в скором времени. Об этом он сообщил в ходе визита в Китай, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.05.2026
08:07 25.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей возможной отставке в скором времени. Об этом он сообщил в ходе визита в Китай, сообщает РИА Новости.
"Возможно, что я скоро подам прошение о своей отставке", - сказал сербский лидер.
Он также добавил, что не намерен сокращать свои полномочия по примеру экс-президента Бориса Тадича.
Александр Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году его избрали на второй срок, который истекает в 2027 году.
Парламентские выборы в Сербии пройдут осенью этого года. Правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьер-министры страны.
С ноября 2024 года в Сербии регулярно происходят массовые антиправительственные протесты. Последние крупные акции состоялись 23 мая в Белграде, в которых приняли участие порядка 35 тысяч человек.
