Поверит ли Россия: зачем Макрон звонил Лукашенко и что обсуждал – мнение
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с лидером Белоруссии Александром Лукашенко как с посредником обсуждал от имени Европы возможность... РИА Новости Крым, 25.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с лидером Белоруссии Александром Лукашенко как с посредником обсуждал от имени Европы возможность урегулировать с Россией украинский вопрос для решения проблем ЕС с энергоносителями. Тем не менее это вряд ли свидетельствует о стремлении к миру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Накануне, 25 мая, по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности.По мнению Михайлова, совершенно очевидно то, что через Лукашенко и усилиями Макрона Европа сегодня пытается "выйти на Россию и донести какую-то позицию".Собеседник считает, что состоявшийся по инициативе Франции разговор с лидером страны Союзного государства означает новую волну лицемерных и подлых попыток настроить Россию на мирный лад, а между тем готовиться к войне, поддерживая Киев. "То есть затмевать глаза, туман напускать, при этом готовиться к противостоянию с Россией", – сказал Михайлов.Путин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государстваЭто как один вариант, но есть и другой, добавил эксперт."Ситуация на Ближнем Востоке тяжела. И если ничего не разрешится в конфликте с Ираном, цены на нефть и газ взлетят, и Европа будет вынуждена закупать огромные объемы, необходимые ей, по астрономическим ценам. И сейчас, может быть, эта ситуация подталкивает Европу к некоему диалогу для того, чтобы Россия продолжала или имела возможность в будущем поставлять Европейскому Союзу объемы, которые нужны", – предположил Михайлов.Это не отменяет, однако, возможности того, что Европа, пытаясь сейчас договориться с Россией о поставках больших объемов нефти для себя, в дальнейшем направит полученные энергоносители – излишки, а может, и больше – на развитие экономики и поддержку фашистского режима Украины, который воюет против нас руками Запада, считает эксперт. "То есть ситуация неоднозначная. И я думаю, что в этом контексте Россия будет очень внимательно наблюдать за попытками Запада", – отметил Михайлов.Напомним, в последний раз Лукашенко и Макрон провели беседу 26 февраля 2022 года, то есть на третий день после начала СВО. Основными темами разговора тогда был конфликт на Украине и возможность организации переговоров между Москвой и Киевом в Минске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континентеЕвросоюз стремится обзавестись собственным ядерным оружием – СВР"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с лидером Белоруссии Александром Лукашенко как с посредником обсуждал от имени Европы возможность урегулировать с Россией украинский вопрос для решения проблем ЕС с энергоносителями. Тем не менее это вряд ли свидетельствует о стремлении к миру. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Накануне, 25 мая, по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности.
По мнению Михайлова, совершенно очевидно то, что через Лукашенко и усилиями Макрона Европа сегодня пытается "выйти на Россию и донести какую-то позицию".
"Дело в другом: поверит ли Россия, тем более, учитывая, какие вливания сейчас идут со стороны кулуарных переговорщиков типа Макрона и прочих в военную промышленность и в поддержку киевского режима... Но нас же много раз обманывали, все договоры нарушались с Западом", – сказал эксперт.
Собеседник считает, что состоявшийся по инициативе Франции разговор с лидером страны Союзного государства
означает новую волну лицемерных и подлых попыток настроить Россию на мирный лад, а между тем готовиться к войне, поддерживая Киев. "То есть затмевать глаза, туман напускать, при этом готовиться к противостоянию с Россией", – сказал Михайлов.
Это как один вариант, но есть и другой, добавил эксперт.
"Ситуация на Ближнем Востоке тяжела. И если ничего не разрешится в конфликте с Ираном, цены на нефть и газ взлетят, и Европа будет вынуждена закупать огромные объемы, необходимые ей, по астрономическим ценам. И сейчас, может быть, эта ситуация подталкивает Европу к некоему диалогу для того, чтобы Россия продолжала или имела возможность в будущем поставлять Европейскому Союзу объемы, которые нужны", – предположил Михайлов.
Это не отменяет, однако, возможности того, что Европа, пытаясь сейчас договориться с Россией о поставках больших объемов нефти для себя, в дальнейшем направит полученные энергоносители – излишки, а может, и больше – на развитие экономики и поддержку фашистского режима Украины, который воюет против нас руками Запада, считает эксперт. "То есть ситуация неоднозначная. И я думаю, что в этом контексте Россия будет очень внимательно наблюдать за попытками Запада", – отметил Михайлов.
Напомним, в последний раз Лукашенко и Макрон провели беседу 26 февраля 2022 года, то есть на третий день после начала СВО. Основными темами разговора тогда был конфликт на Украине и возможность организации переговоров между Москвой и Киевом в Минске.
