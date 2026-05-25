Подросток поджег релейный шкаф – в Крыму озвучили меры ответственности

2026-05-25T18:07

владимир терентьев

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Подросткам, которые по заданию украинских агентов с целью дестабилизации ситуации в стране поджигают релейные шкафы, устраивают диверсии на железной дороге и в других местах, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-лейтенант юстиции Владимир Терентьев.И уточнил, что террористическая или экстремистская направленность преступления – это однозначно закрытые возможности для дальнейшего нормального существования в жизни, в современном обществе.Так, преступление террористической или экстремистской направленности, даже совершенное в подростковом возрасте, закроет возможности устроиться на работу в государственные органы, госслужбу. Да и коммерческие структуры обращают на такой факт биографии внимание и требуют предоставления сведений о судимости или о привлечении к административной ответственности, напомнил Терентьев.При этом, как правило, идейной мотивации при совершении преступлений по наводке украинских кураторов, у подростков нет. Есть банальная материальная заинтересованность, когда хочется легких денег, сказал он.По его словам, родители должны убедить своих детей быть откровенными с ними, а если возникает хоть малейшая мысль, что ребенок попал в какую-то ситуацию, связанную с вербовкой иностранными спецслужбами, надо сразу сообщать об этом в правоохранительные органы, чтобы избежать реальных сроков в колонии.Ранее сообщалось, что за три месяца текущего года рассмотрено 70 сообщений о противоправных действиях подростков, возбуждено 32 уголовных дела.

