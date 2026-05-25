Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку
В районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям. РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям.Как сообщает ГУ МЧС Крыма по Республике Крым, выехавшие на место сотрудники горной поисково-спасательной части специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с Севастопольской спасательной службой "Юг" установили, что альпинист отклонился от официально установленного туристического маршрута.Пострадавшему оказали первую помощь на месте, на носилках транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи.
В Крыму альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажный дом
16:54 25.05.2026 (обновлено: 17:04 25.05.2026)