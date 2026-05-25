Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку
В районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям. РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T16:54
2026-05-25T17:04
новости крыма
форос
горы крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма, форос, горы крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия
Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку

В Крыму альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажный дом

16:54 25.05.2026 (обновлено: 17:04 25.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В районе Фороса на Южном берегу Крыма со скального выступа сорвался мужчина, на месте происшествия пришлось работать спасателям.
Как сообщает ГУ МЧС Крыма по Республике Крым, выехавшие на место сотрудники горной поисково-спасательной части специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с Севастопольской спасательной службой "Юг" установили, что альпинист отклонился от официально установленного туристического маршрута.
"По собственной неосторожности, игнорируя требования безопасности и страховки при работе и использовании альпинистского снаряжения, сорвался со скального выступа на высоте около 15 метров, получил телесные видимые повреждения", – проинформировали спасатели.
Пострадавшему оказали первую помощь на месте, на носилках транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи.
