Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
2026-05-25T16:14
15:25 25.05.2026 (обновлено: 16:14 25.05.2026)
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Все пляжи Севастополя должны быть оснащены необходимыми средствами первой помощи и системой оповещения. 15 июня в городе официально откроются 24 пляжа. Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве города.
"В настоящий момент на территории города Севастополя подготавливаются к купальному сезону 24 официальных пляжа. Планируется к исключению из перечня пляжей города Севастополя два пляжа — это "Вязовая Роща" и "пансионат Изумруд", - доложила заместитель директора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева.
Она заверила, что в настоящий момент операторы пляжей продолжают благоустройство: подсыпают гальку, восстанавливают твердое покрытие, ремонтируют и красят кабины для переодевания, навесы и другие элементы благоустройства пляжей. Водолазы обследуют дно, в лабораториях исследуют на безопасность пробы морской воды и грунта, заключение исследования будет получено в начале июня.
"Особое внимание уделяется оснащению пляжей оборудованием для маломобильных групп населения. Устанавливаются пандусы для спуска в воду, раздевалки, туалеты, душевые кабинки, специализированные дорожки. Вместе с тем на некоторых пляжах вследствие труднодоступности и особенностей береговой черты отсутствует возможность для беспрепятственного доступа маломобильных граждан на пляж и к морю. Это "Хрустальный", "Дельфин", "Яшмовый", "Серебряный", - уточнила Игнатьева.
Она отметила, что на 21-м пляже имеются стационарные или модульные укрытия.
"В связи с отсутствием подъездных путей и невозможности работы автокрана отсутствуют модульные укрытия на трех пляжах – "Яшмовый", "Серебряный" и "Дельфин", - доложила чиновник.
Александра Игнатьева отметила, что с целью обеспечения безопасности на пляжах Севастополя и в рамках подготовки к пляжному сезону проводится ежедневный мониторинг на предмет выброса нефтепродуктов и принятие мер по их сбору.
