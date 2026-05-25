Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения

2026-05-25T15:25

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Все пляжи Севастополя должны быть оснащены необходимыми средствами первой помощи и системой оповещения. 15 июня в городе официально откроются 24 пляжа. Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве города.Она заверила, что в настоящий момент операторы пляжей продолжают благоустройство: подсыпают гальку, восстанавливают твердое покрытие, ремонтируют и красят кабины для переодевания, навесы и другие элементы благоустройства пляжей. Водолазы обследуют дно, в лабораториях исследуют на безопасность пробы морской воды и грунта, заключение исследования будет получено в начале июня."Особое внимание уделяется оснащению пляжей оборудованием для маломобильных групп населения. Устанавливаются пандусы для спуска в воду, раздевалки, туалеты, душевые кабинки, специализированные дорожки. Вместе с тем на некоторых пляжах вследствие труднодоступности и особенностей береговой черты отсутствует возможность для беспрепятственного доступа маломобильных граждан на пляж и к морю. Это "Хрустальный", "Дельфин", "Яшмовый", "Серебряный", - уточнила Игнатьева.Она отметила, что на 21-м пляже имеются стационарные или модульные укрытия.Александра Игнатьева отметила, что с целью обеспечения безопасности на пляжах Севастополя и в рамках подготовки к пляжному сезону проводится ежедневный мониторинг на предмет выброса нефтепродуктов и принятие мер по их сбору.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морюНабережная Коктебеля готова на 86% – МинстройВ заказнике Мыс Айя готовят к летнему сезону палаточный лагерь

