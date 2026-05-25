Рейтинг@Mail.ru
Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260525/plyazhi-sevastopolya-otkroyut-15-iyunya---vse-osnastyat-aptechkami-i-sistemoy-opovescheniya-1156308065.html
Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения - РИА Новости Крым, 25.05.2026
Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
Все пляжи Севастополя должны быть оснащены необходимыми средствами первой помощи и системой оповещения. 15 июня в городе официально откроются 24 пляжа. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2026
2026-05-25T15:25
2026-05-25T16:14
севастополь
новости севастополя
пляжи
пляжи крыма
курортный сезон
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138886337_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_e8cf9611d91c4321800e1e7c92cca235.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Все пляжи Севастополя должны быть оснащены необходимыми средствами первой помощи и системой оповещения. 15 июня в городе официально откроются 24 пляжа. Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве города.Она заверила, что в настоящий момент операторы пляжей продолжают благоустройство: подсыпают гальку, восстанавливают твердое покрытие, ремонтируют и красят кабины для переодевания, навесы и другие элементы благоустройства пляжей. Водолазы обследуют дно, в лабораториях исследуют на безопасность пробы морской воды и грунта, заключение исследования будет получено в начале июня."Особое внимание уделяется оснащению пляжей оборудованием для маломобильных групп населения. Устанавливаются пандусы для спуска в воду, раздевалки, туалеты, душевые кабинки, специализированные дорожки. Вместе с тем на некоторых пляжах вследствие труднодоступности и особенностей береговой черты отсутствует возможность для беспрепятственного доступа маломобильных граждан на пляж и к морю. Это "Хрустальный", "Дельфин", "Яшмовый", "Серебряный", - уточнила Игнатьева.Она отметила, что на 21-м пляже имеются стационарные или модульные укрытия.Александра Игнатьева отметила, что с целью обеспечения безопасности на пляжах Севастополя и в рамках подготовки к пляжному сезону проводится ежедневный мониторинг на предмет выброса нефтепродуктов и принятие мер по их сбору.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морюНабережная Коктебеля готова на 86% – МинстройВ заказнике Мыс Айя готовят к летнему сезону палаточный лагерь
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138886337_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_e77f074754f2572a12f8c0f0e2316795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, пляжи, пляжи крыма, курортный сезон, безопасность
Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения

Пляжи Севастополя откроют 15 июня и оснастят аптечками и системами оповещения

15:25 25.05.2026 (обновлено: 16:14 25.05.2026)
 
© РИА Новости КрымПляж "Учкуевка" в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Все пляжи Севастополя должны быть оснащены необходимыми средствами первой помощи и системой оповещения. 15 июня в городе официально откроются 24 пляжа. Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве города.
"В настоящий момент на территории города Севастополя подготавливаются к купальному сезону 24 официальных пляжа. Планируется к исключению из перечня пляжей города Севастополя два пляжа — это "Вязовая Роща" и "пансионат Изумруд", - доложила заместитель директора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева.
Она заверила, что в настоящий момент операторы пляжей продолжают благоустройство: подсыпают гальку, восстанавливают твердое покрытие, ремонтируют и красят кабины для переодевания, навесы и другие элементы благоустройства пляжей. Водолазы обследуют дно, в лабораториях исследуют на безопасность пробы морской воды и грунта, заключение исследования будет получено в начале июня.
"Особое внимание уделяется оснащению пляжей оборудованием для маломобильных групп населения. Устанавливаются пандусы для спуска в воду, раздевалки, туалеты, душевые кабинки, специализированные дорожки. Вместе с тем на некоторых пляжах вследствие труднодоступности и особенностей береговой черты отсутствует возможность для беспрепятственного доступа маломобильных граждан на пляж и к морю. Это "Хрустальный", "Дельфин", "Яшмовый", "Серебряный", - уточнила Игнатьева.
Она отметила, что на 21-м пляже имеются стационарные или модульные укрытия.
"В связи с отсутствием подъездных путей и невозможности работы автокрана отсутствуют модульные укрытия на трех пляжах – "Яшмовый", "Серебряный" и "Дельфин", - доложила чиновник.
Александра Игнатьева отметила, что с целью обеспечения безопасности на пляжах Севастополя и в рамках подготовки к пляжному сезону проводится ежедневный мониторинг на предмет выброса нефтепродуктов и принятие мер по их сбору.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю
Набережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой
В заказнике Мыс Айя готовят к летнему сезону палаточный лагерь
 
СевастопольНовости СевастополяПляжиПляжи КрымаКурортный сезонБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Подросток поджег релейный шкаф – в Крыму озвучили меры ответственности
17:50Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без воды и света из-за атак ВСУ
17:40Путин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
17:31В Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК
17:17В Севастополе возобновили движение морского транспорта
17:07Российские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
16:54Под Форосом альпинист сорвался со скалы высотой с шестиэтажку
16:38Россия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявление
16:36В Севастополе закрыли рейд
16:16На какие преступления идут подростки в Крыму – данные СК
16:00Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение Добропасово
15:49На трассе "Таврида" в Крыму могут повысить скорость до 110 км/ч
15:38В Ялте при поддержке ПСБ прошел полумарафон "ЗаБег.РФ"
15:30Купальный сезон в Анапе официально откроют 1 июня
15:25Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещения
15:13Ж/д станция Джанкой открылась для посадки и высадки пассажиров
15:04Какие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
14:50Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов
14:36Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1135 киевских боевиков
14:27В Крыму назвали стоимость тура "Золотое кольцо Боспорского царства"
Лента новостейМолния