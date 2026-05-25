"Плачь, но снимай": ветеран СВО рассказал об особой миссии при защите ЛНР
Только правдой можно привлечь зрителя - военный документалист
10:51 25.05.2026 (обновлено: 11:13 25.05.2026)
© Фото предоставлено Виктором Лычагиным Виктор Ладыгин – скриншот из документальной картины Донбасс. Передовая. Казаки (реж. Валерий Тимощенко)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Потомственный донской казак, он воевал за освобождение Луганской Народной Республики от украинского фашизма с 2014 года, не выпуская из рук оружия и... камеры. Бои за Луганский аэропорт, бомбежки, штурмы – все это на его пленках.
"Плачь, но снимай" – с этим девизом работал военный документалист, а ныне гендиректор Луганской киностудии, ветеран СВО, выпускник программы "Время героев" Виктор Лычагин. Он уверен: кино должно рассказывать о спецоперации только правду, даже горькую – это единственная возможность правильно воспитать молодое поколение россиян. Об этом и многом другом герой рассказал в интервью РИА Новости Крым в Севастополе, на полях 35-го международного кинофорума "Золотой витязь".
До войны Виктор Лычагин занимал приличную должность на крупном предприятии и мог продолжать работать. Но выбрал другой путь – тот, который подсказывали долг, честь и совесть.
"Я потомственный донской казак и по-другому поступить не мог – я должен был защищать свою землю. Свой дом, семью, русский язык и веру православную. Поэтому посчитал своим долгом взять оружие в руки, – говорит Виктор. – Мы понимали, что к нам идут не с добром, а со злом. Что запрещают нам то, за что воевали наши деды и прадеды многие века. Поэтому раздумий не было".
Свой первый бой Виктор принял в ополчении, в составе казачьего спецназа. За спиной у него была военная кафедра в автодорожном институте, так что "какое-то понятие об оружии, стратегии и тактике", в отличие от большинства других ополченцев, у него имелось. Поэтому он сразу же стал командиром – сначала отделения, а потом отдельного казачьего взвода Великого войска Донского.
"Подчинялись непосредственно окружному атаману. Потому нас прикомандировали к 3-му Станично-Луганскому батальону ВДВ. Воевали там, на Станично-Луганском направлении. Дальше был 1-й Казачий полк имени атамана Платова в Стаханове, подразделение Павла Дремова..." – вспоминает он.
© РИА Новости КрымГендиректор Луганской киностудии, ветеран СВО, выпускник программы "Время героев" Виктор Лычагин
С самых первых дней с ним было не только благословение близких и оружие, но и небольшая, простенькая видеокамера. Виктор понимал: все, что происходит прямо сейчас, обязательно должно остаться в истории: "Я понимал, что это хроника документальная и что она пригодится".
На его пленках – бои за Луганский аэропорт в 2014-м, Кременские леса и Красный Лиман в 2022-м; оборона и штурмы, бомбежки и ответный огонь. Гибель и жизнь. Отчаяние и надежда.
"Плачь, но снимай", – под таким девизом десять лет – с 2014 года до 2024-го – Виктор Лычагин работал и воевал, как учил его друг и наставник – член правления Союза кинематографистов России, доцент и мастер курсов ВГИК, кубанский казак Валерий Тимощенко. В ЛНР он приехал в 2014-м, "когда такие, как Виктор, обороняли Луганск, там и познакомились". И Виктор получил камеру "намного лучше своей", на которую продолжил снимать все, что видел.
"Они защищали Луганск, штурмовали СБУ. Я приехал туда снимать, но понимал, что один не смогу быть в десяти местах одновременно, поэтому раздавал камеры, и ребята, ополченцы, снимали... Виктор был самородок, сам начал снимать, потом мы встретились... Камеры сгорали – мы давали новые. Так с 2014 года. Хроника документальная – это очень важно, нужно государству", – поделился Тимощенко.
Как и Лычагин, он приехал в Севастополь в эти дни в конце мая для участия в 35-м Международном кинофоруме "Золотой витязь". Но не для того лишь, чтобы пройти по красной дорожке, а и чтобы вот так, искренне и по-настоящему, рассказать о работе тех, кто себя никогда не похвалит.
После Дебальцевской операции начальник штаба предложил Виктору быть военным корреспондентом в пресс-центре 1-го казачьего полка. Он снимал, "когда были уже Минские договоренности, потому что на линии соприкосновения тихо не было", снимал на передовой в самых горячих местах.
© Фото предоставлено Виктором ЛычагинымВиктор Лычагин (слева) – кадр из документальной картины "Донбасс. Передовая. Казаки", реж. Валерий Тимощенко (справа)
А потом была школа ВГИК, после которой он получил диплом военного документалиста государственного образца, а следом – программа "Время героев". Сегодня Виктор Лычагин возглавляет Луганскую киностудию, на которой вместе с боевыми побратимами и единомышленниками снимает "фильмы о войне и о мире на Донбассе".
Работа закипела в 2025-м, и сейчас там одновременно идет производство нескольких очень непростых и очень важных картин. Среди них: "Донбасс. Дочки-матери" – о луганской семье в годы обороны ЛНР, "Ангелы передовой" – о военных медиках и "Фронт моей мамы". Ведь и "надо снимать уже не только в бою, но и то, что происходит вокруг – какие-то человеческие, глубочайшие переживания - они должны остаться в истории".
"Сейчас у нас есть проект "Донбасс. Мирная жизнь", и мы снимаем ростки мирной жизни, хотя пока тяжело ее назвать мирной. Но у людей есть надежда и вера в то, что все это наконец закончится нашей победой и не нужно будет нигде прятаться, переживать о детях, о близких", – сказал Виктор.
Фронтовой документалист-луганчанин и его кубанский наставник уверены: "самое главное – показывать правду". Пускай даже горькую, лишь бы она была с любовью.
И хотя не все можно показать сейчас, но что-то увидят через год, два, пять, десять лет. И это очень важно, ведь многие герои – настоящие, но не получившие заслуженных наград – остались только на пленках.
"Нужно снимать правду и показывать правду. Только правдой мы сможем привлечь зрителя. В том числе и прежде всего – нашу молодежь, наше будущее", – заключил герой.
