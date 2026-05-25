От античности до Советов: в Феодосии открыли новый музей - РИА Новости Крым, 25.05.2026

2026-05-25T11:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Феодосии открылся нумизматический отдел городского музея древностей – одного из старейших музеев Европы, которому исполнилось 215 лет. Торжественное открытие нового отдела состоялось в понедельник в рамках празднования годовщины со дня открытия.В 2024 году по нацпроекту "Культура" в трех зданиях музея провели капремонт. При этом 80 тысяч единиц хранения в экспозиции основного корпуса вместить трудно. В частности экспозиционные площади не позволяли представить публике нумизматическую коллекцию. В этой связи монеты переехали в отремонтированное здание по улице Красноармейской, 21."Нумизматический материал – один из важнейших источников. В последние годы все чаще исследователи истории и экономики, понимая роль денег в жизни общества, обращаются к трудам ученых-нумизматов. Наша новая экспозиция посвящена истории денежного обращения в Крыму в разные эпохи и разместилась в двух залах. В первом представлены античные монеты: Древняя Греция, ее колонии, Боспорское государство, Монеты Древнего Рима и Византии, Херсонеса, Генуи и Каффы, Золотой орды, Крымского ханства, России до 1917 года и монет времен СССР", – говорит Родионов.Здесь же можно узнать о монетном производстве, развитии монетных систем и технологиях изготовления монет. Посетители увидят, как менялись финансовые системы различных государственных образований, частью которых был Крым. Экспозиция также рассказывает о правителях разных исторических периодов, в честь которых чеканились монеты.А еще – Палестины, Индии, Китая, Японии, Австралии, Гонконга, Бразилии, Кубы, Турции, Франции, Бельгии, США, Мексики и Португалии, Уругвая и Аргентины и многих других стран.Феодосийский музей Древностей – один из старейших музеев Европы, старейший провинциальный краеведческий музей Российской империи; утвержден указом императора Александра I в ноябре 1810 года, открыт в мае 1811 года попечительством феодосийского градоначальника Семена Михайловича Броневского. Сегодня фонды Феодосийского музея древностей насчитывают около 80 тысяч единиц хранения. Благодаря проведенным работам по капремонту в январе 2025 года был открыт Этнографический отдел, расположенный в филиале на Куйбышева, 12.

